負責任的執政者應當先天下之憂而憂，但特區政府相反，只會先天下之樂而樂。港府於今個財政年度預留近2.46億元，獎勵逾4,500名公務員及各自一名同行者結伴旅行，二人同行最多獲資助近5.5萬元，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。所有本地非首長級人員只要連續服務滿20年或以上，工作表現優良，從未獲得任何政府旅行獎勵，均符合資格，真是不聽猶自可，一聽把幾火！

值此經濟低迷、失業率高企之際，港府忙不迭犒賞已有鐵飯碗揸手的公務員，有問過納稅人嗎？更何況，公務員不僅薪高糧準，不受經濟逆轉所影響，更受惠於疫情「在家工作」，連公共服務都停擺，根本同放大假無異。就連要求公務員宣誓效忠都牙痛咁聲，遑論各部門工作效率低下，處理市民投訴一味鬥卸，請問公務員何德何能得到獎勵？

當基層市民處於水深火熱之中，不是受失業之苦，就是朝不保夕，三餐不繼，我們的政府卻視而不見，闊佬懶理，外界一再哀求設立失業援助金，廢官每次都以遭濫用為由而搪塞拒絕；反觀尊貴的公務員生活無憂，工作他條，卻可獲公帑歎世界，簡直是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的現代版。要是這個政府真的與民同行，豈會有如此顛三倒四、麻木不仁的事發生？

疫情下，去年申請政府短期食物援助服務的人急升近五成，個案近日更不斷增加，協助機構指上月新申請個案比去年同期升逾一倍，當中因失業而申請的個案更升逾兩倍，這就是今日生活維艱的寫照。

過去經濟好，納稅人可能不計較港府貪圖享樂、揮霍自肥，但今日港人過的是甚麼日子，廢官仍然無知無覺，實在太不該。若這個政府還稍有羞恥感，好應該即時叫停旅行獎勵計劃，無奈這個政府甚麼都缺，最不缺就是面皮厚、不知恥。生為港人，實屬不幸！