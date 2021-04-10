日前，筆者到一所高等院校造訪，稍為早到，就坐下來隨手翻閱派送的學生報，不看則已，一看之下不禁悚然心驚。內中言詞激越，白紙黑字，呼籲年輕人不要屈服於強權之下，應該強健身心，武裝自己，好為「復國」而戰。香港有部分激進的大學生頭腦發熱，作此狂想不足為奇，但敢如此明目張膽，披肝露肺，發表於校園刊物上，卻是我意料之外，是為一驚。在下慚愧，雖然任教於大專院校，惟平素事忙，少看這類本該屬消閒式的免費讀物，豈料偶爾一翻，卻長了見識。

在2019年的反修例風波期間，部分大學校園成了戰場，烽火連天，有學生殺紅了眼，武的不成就來文的，繼而將文字化作利劍，向他們口中的極權還以顏色，也是不足為奇。我捧着手中已蒙上少許灰塵的學生報，心下嘀咕，難不成這是一、兩年前的舊出版物，因為無人問津，所以堆積於此？於是連忙翻看出版日期，卻赫然發現，這只是兩個月前的新作，編著者竟然膽敢視《港區國安法》如無物，是為二驚。

手上的學生報內容，有的談政治，有的訴心聲，不一而足，也不是篇篇出彩。唯獨是鼓吹以武犯禁，追求所謂時代革命的文章，寫得文氣跌宕，有如流水行雲，語言駕馭能力堪稱上乘，在這一代大學生之中，該是千中甚至萬中挑一的寫手，如此厲害腳色，偏生是在反對派，更準確的說，是在激進反對派陣營之中，當他們的刀筆吏。怪不得在社會運動期間，反中亂港的文字宣傳鋪天蓋地，網絡上、街頭上，就如同一把把匕首，扎得建制派幾乎全無還擊之力，箇中原因，我到今日方知，是為三驚。

看來香港年輕人的圈子不是沒人才，可惜大多不為親建制陣營所用，都落到對手的囊中去了。要如何把他們爭取過來，就得在上位者多費心思了。