一項調查發現，近40%受訪者未有接種新冠疫苗，多數人皆擔心會出現副作用；近30%受訪者因長期病患擔心接種後反令病情加劇；72%人認為若接種後可免檢疫前往內地、澳門，將有助吸引市民接種。

本港疫苗接種計劃展開逾一個月，之但係接種率偏低。日前林鄭月娥出席立法會答問大會，也難掩失望之情，佢侃侃而談香港接種疫苗計劃安排如何完善、怎樣方便，可惜港人接種率只係得7.5%左右，距離全民接種遙不可及，言下之意，有點責怪港人「身在福中不知福」！

其實政府施政欠效果，無非「民無信不立」，庸官廢政，一味如王婆賣瓜，自賣自誇，有鬼用咩！子曰：「勞而不伐，有功而不德，厚之至也！語以其功下人者也。」林鄭知道點解嗎？呢，孔子說，辛勤付出而不自我誇耀，有功績而不自認為有功，這是敦厚到了極點啊！這是說君子雖有功勳而能謙下對人。然則，港官一味自以為是，「官到無求膽自大」，只知自我感覺良好，民間智慧、專家之言，向來都唔知係寶，好似本報獻給政府嘅一個又一個至正藍圖，解決民生困局樣樣有，庸官卻沒有虛心受教，一個未見採用，點會有進步？

講番接種疫苗，政府一味煲冇米粥，庸官抗疫防疫無能，疫情逾年至今仍然欲斷難斷，清零無期！正如本報「正論」直指要害：林鄭一方面將電子及紙本針卡吹噓為「疫苗護照」，呼籲市民早日接種早日外遊，早打早享受；另一方面又坦言無法控制外地會否接受本港以接種疫苗作為旅遊條件，語無倫次，自打嘴巴。

所以，林鄭廢噏甚麼與中央商討擴大「回港易」，讓廣東省以外人士經此機制回港，你講我就信吖？政府夠話允打針者驗疫後可到安老院舍作恩恤探訪，而業界就質疑難以執行，為谷打針而開期票，冇張兌現，誠信破產，梗係推乜死乜啦！