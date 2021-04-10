近日有傳媒報道，香港特區政府擬投入18.5億元，在距離羅湖商業圈300米的沙嶺修建一個「超級殯葬城」，與羅湖口岸隔河相望，一條龍式提供殯儀、火葬及骨灰龕場服務。有消息指，食衞局將再把議程提交立法會審議。事件引起深港兩地居民震驚和強烈反對。

早在2012年，有人提出這個「超級殯葬城」項目，坐落於香港沙嶺墳場，工地以北的深圳河對岸，是深圳住宅及商業區，鄰近文錦渡口岸、新屋嶺、羅湖口岸。

到了2015年，深圳開始出現不滿聲音，認為工程落成後，當地附近的民居需直視具「厭惡性」的殯葬城，除了看見這一大片墓地，還可以看見青煙嫋嫋升起，對居民有較大的心理壓力。深圳市人大代表曾將該問題反映到市政府層面，這個計劃一直膠着。

無可否認，殯葬城屬厭惡性設施，不論是興建殯儀館、火葬場還是骨灰龕，經常遭居民反對。另一方面，香港社會老齡化進程加速，香港殯葬設施不足的問題一直未能解決。其實，建設殯葬城本來是解決市民需求的一件好事，大家都能理解。然而，這個選址極不理想。「超級殯葬城」建成後，將會造成空氣污染、居民心理壓力等問題，不但影響上百萬深圳市民，更會損害深圳成為「國際科技及金融中心」的形象。而且在香港口岸附近建殯葬城，也會產生交通設施配套和風水等問題。

有立法會議員表示，單一興建「超級殯葬城」與粵港澳大灣區規劃格格不入。港府應該做好規劃工作，完善區內的配套設置，並且配合大灣區的整體發展。另有立法會議員批評，港府官員欠缺深港發展觀念，長期將厭惡性設施如垃圾堆填區及墳場等放在香港邊境地帶，實為不妥！這個項目，對大灣區發展毫無幫助，更是非常不和諧及不協調。

香港環境保護協會主席樊熙泰透露，曾多次接到專案工地造成嚴重環境污染的投訴，他認為深圳居民也是持份者，港府應諮詢他們的意見。骨灰安置所是社會必要設施，認為「超級殯葬城」可以更改選址，例如在大嶼山興建有爭議設施，對居民造成的滋擾會較少。

深圳明確將深港口岸經濟帶作為羅湖區「一主兩區三帶」發展新格局中的關鍵「一帶」，是深港合作的橋頭堡。該幅沙嶺閒置用地可考慮用作發展高科技產業、低密度住宅、生態旅遊以至體育中心，相信能與深圳互相輝映，帶來更好效益。

近年大灣區及落馬洲河套區的發展已在進行中，香港須就有關規劃作出配合，減少對周邊區域造成的影響。在口岸附近建設「超級殯葬城」，不僅會影響香港和深圳的「國際大都會」形象，也不利於兩地市民的「鄰里關係」，阻礙香港進一步融入大灣區建設和經濟發展。一直以來，「超級殯葬城」備受爭議，如果特區政府漠視相關持份者的意見，一旦強行「上馬」，定會盡失民心和支持。為了深港兩地的福祉和根本利益，希望能夠從長計議，重新規劃，另覓適當地方興建「超級殯葬城」，解決香港殯葬設施不足的問題，這才是雙贏。