神州觀察：世間多少苦命女　若非跳河誰關注

早前一名來自雲南的年輕女子於浙江杭州跳河輕生，幸被及時救起，其遭遇可謂坎坷，早年因父母離異而需獨力養活3名年幼弟妹，10幾歲就外出打工賺錢，吃了多少苦可想而知，結果仍因不堪壓力尋死，情況令人唏噓。更不堪的是，此女過往已多次尋死，手腕上因割脈自殺留下無數疤痕，想必每次都未能成功惹起各方關注，否則困難早應解決；只是生於這個社會，苦命之人非得這麽幹，才有機會引發關注？各種社會救助機制為何一再失靈？

問題首先在於，父母離異，一眾子女怎就成了沒人養的孤兒？不論從倫理道德還是人性角度來說，都不該出現這樣的結果，可偏偏就是出現了，做父母的何以如此狠心，還是他們自己也無力養活自己？問題是，國家表示已經全面消滅貧窮，人人不愁吃穿，又當如何解釋？況且就算父母不想養，還有法律管着，此舉至少已構成虐待子女犯罪，執法機關勢需積極履職，此外還有民政、社福等救助機構，都應及時出手援助才是，卻都集體缺位。

這不禁讓人想起早前貴州銅仁那位貧病交加而亡的24歲女大學生吳花燕，為了存錢照顧患病弟弟，自己每天只吃辣椒拌白飯，日均伙食費只得兩元，以致餓成皮包骨；說是扶貧路上一個都不能掉隊，可是吳花燕掉隊多少年，誰又曾發現？而像這樣的苦命兒女還有多少？有些苦難遭遇恐怕永遠也不會被發現，包括今次事件，據指發生於上月23日，當時好像也沒見如何報道，蓋因近日內地一齣相關題材電影之熱映，才被媒體曝光出來，進而引發各界共鳴，否則其辛酸遭遇又有幾人知曉？

獲救之後怎麼辦，更是問題關鍵，若然實際困難不解決，救了也是白救，難保其下次不會再尋死，況且做姊姊的一死了之又能如何，撇下3個年幼弟妹沒人養活，豈不更慘？包括吳花燕的患病弟弟如今過得怎麼樣，是否得到妥善治療及生活救助，當局都應適時作些公開交代，以更好地警醒各方積極作為，多為社會弱勢群體提供適切幫助，設法鞏固好脫貧攻堅成果，盡可能地別再人為製造悲劇，須知這種悲劇一宗也嫌多。

用當局自己的話說，脫貧攻堅已經取得全面勝利，並充分體現了社會主義制度的優越性，但相關政策體系、制度體系及工作體系是否真的已十分完備，呈現上下貫通、目標明確、執行力強等效果，顯然值得斟酌，至少上述種種悲劇的出現就很能說明問題。再如關於脫貧標準之爭議，以及如何進一步鞏固脫貧成果，持續增加民眾收入，確保不再出現因貧輟學或因病返貧等問題，都需切實面對；日前河北唐山再有司機因無力繳付2,000元罰款而仰藥自殺，又說明甚麽？