正論：整頓阿里巴巴　警惕巨企獨大

在中美新冷戰的大背景下，「國進民退」成為國家戰略，不僅科技公司成為國企收購對象，多家大到不能倒的科技巨企亦成為整頓目標。去年底內地颳起的「反壟斷風暴」，阿里巴巴首當其衝，除了旗下螞蟻集團上市被煞停外，國家市場監管總局經過4個月調查，昨日證實阿里巴巴在網絡零售平台服務市場實施壟斷行為，罰款超過182億元人民幣，並下令整改，成為修訂《反壟斷法》後「被開鍘」罰得最重的巨企。

當局指出，阿里巴巴自2015年以來，濫用在境內網絡零售平台服務市場的支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止他們在其他競爭平台開店或參加促銷活動，並借助市場力量及平台規則等手段，採取多項獎懲措施，獲取不正當競爭優勢，行為違反《反壟斷法》，決定依法向阿里巴巴作出行政處罰。以其前年在境內4%的銷售額，罰款182.28億元人民幣，並發出《行政指導書》，要求嚴格落實平台企業主體責任、加強內部控制合規管理等，並需連續3年向當局提交自查合規報告。阿里巴巴對此表示誠懇接受，堅決服從。

誠然，反企業壟斷已成國際大勢所趨，不獨中國對巨企開鍘，歐美也是一樣，例如美國司法部對谷歌的獨大地位提出訴訟，是繼上世紀90年代微軟壟斷案以來，當地最大規模的反壟斷訴訟；又如歐盟宣布對亞馬遜公司展開反壟斷訴訟，亞馬遜同時在德國和法國被指濫用市場壟斷地位等，可見調查阿里巴巴師出有名。

眾所周知，阿里巴巴旗下有多種電子服務，涉及日常生活不同範疇，其中在電商平台市場佔有率過半，大幅領先第2及第3的京東及拼多多，形成獨大局面；而最令市場敏感的是，阿里巴巴集團創辦人馬雲，去年10月曾在一個金融峰會上批評內地金融監管制度，直指中國不是面對金融系統性風險，「因為中國金融基本上沒有系統」，惹來官媒口誅筆伐，其後內地4大監管部門約談馬雲及螞蟻集團管理層，最終螞蟻集團上市計劃被叫停。阿里巴巴受查，很難令人相信與馬雲的言論無關。

針無兩頭利。電商平台企業迅猛發展，毫無疑問對經濟貢獻良多，除提供就業、協助扶貧、帶來領先世界的生活便利外，也為推動「一帶一路」的數碼絲綢之路帶來助力。與此同時，巨無霸企業若對國家貨幣政策、金融管制形成挑戰，甚至有脫韁失控之虞，便會對國家安全造成風險。尤其是中美關係空前緊張，中國要加速研發高科技產業抗衡美國，除了利用國企確保擁有敏感技術的民企不會落入別國之手，亦順帶嚴控民企發展，而高舉「反壟斷」大旗，箝制網絡巨頭擴張亦成為既定政策，藉此嚴厲警示其他巨頭，掌控全局的仍是中央政府。

無可否認，今次開具的罰單，金額為《反壟斷法》實施10多年來最大，說是重罰也不為過，但對於季度營收逾2,200億元、純利逾770億元的阿里巴巴來說，182.28億元罰款僅相當於其不到一個月的純利，不會傷及其筋骨，反而隨着調查告一段落，一切轉趨明朗化，股價在經歷震盪後有望回升，螞蟻集團的上市計劃亦有望踏前一步。