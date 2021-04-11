功夫茶：口說嚴懲實姑息　教局縱容失德師

學好3年、學壞3天，回歸接近24年，香港嘅教育成果就係教出一班黃衞兵同埋黑暴徒，仲輸出革命到其他地方，咁杰撻撻，顯然係成個教育制度出現問題，咁大隻鑊，教育局唔孭又點得？於是又話大動作改課程同考試科目，呢啲本來晨早應該做嘅事，拖到依家先補鑊，遲唔遲啲呀，係唔係以為50年不變，想等多20幾年先做嘢！

國民教育束諸高閣，課程偏頗，黃師充斥，呢啲人所共知嘅事，教育局唔係唔知，而係唔理，等到賊過先至興兵，大興問罪之「師」，話要揪出喺校園嘅黃師喎，教育局局長楊潤雄尋日話，接獲200多宗同社會事件相關嘅教師專業失德投訴，有差不多40宗初步成立個案，另外有20多宗個案仍在與校方商討及索取資料，其中一宗個案可能涉及取消教師註冊，但唔肯透露具體內容，楊局長仲強調，教育局信任教師，因此認為無必要安裝閉路電視監控佢哋。

廢官冇嘢叻，最叻講嘢混淆視聽，冇人話一定要喺學校裏面裝閉路電視，但係一個完善嘅監察制度係必須，校園有學術自由，但唔等於絕對自由，之前有學校成班學生集體唱港獨歌曲，又喺校門口整成人鏈政治表態，呢啲已經超越校園事務，牽涉政治同國家安全。唔係信唔信任問題，而係責任問題，老師要遵從專業操守，教育局有責任監察老師，教不嚴，師之惰，老師誤人子弟，就要受罰，道理好簡單，講咁多藉口托咩？

原來楊潤雄將教師當做受保護動物，呵護備至，咁耐先至釘咗兩個黃師牌，嚟緊第3個，5隻手指都唔夠，咁又如何整頓校園呢？好似以前啲古裝片，話斬奸臣，下下刀下留人，大團圓結局。你以為放過佢哋會覺悟？江山易改，本性難移，政治係一種病毒，上咗身就如影隨形，言談教學都自自然然流露出嚟，學生耳濡目染，唔經唔覺又會教出另一批黃衞兵，重蹈覆轍。對黃師仁慈，即係對學生殘忍，呢啲有問題教師，一個都不能留低。

若要人不知，除非己莫為，紙包不住火，件事通晒天，呢位面臨釘牌嘅教師喺某官立中學教通識科，前年曾被匿名投訴教材涉及港獨，調查後證實其教材同試卷內容偏頗，已經被停職。其實公開又有乜問題，起碼家長都要警覺原來呢間學校有黃師，可以慎重考慮畀唔畀仔女讀。

楊潤雄話作為教育局局長有責任不斷自我完善，認為教育界應討論如何做得更好。計功夫茶話齋，教育局真係需要檢討，的確需要自我完善，首先換咗個局長先啦，校園黃禍滔天，楊潤雄你唔係覺得自己可以卸膊啩，引刀成一快，自己了斷，唔該爽手啲！