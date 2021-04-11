內地有一單新聞，香江府衙、行政長官應該好好看看。

話說地處中緬邊境的雲南瑞麗市，因新冠疫情最近出現反覆，該市市委書記龔雲尊日前被撤職，該市所屬的德宏州委書記趙剛也被免職。相關機構通報說，瑞麗在半年時間內連續3次發生新冠疫情，「嚴重衝擊和破壞了全國、全省疫情防控大局」，「嚴重衝擊和影響了全省經濟社會發展大局，造成嚴重後果和惡劣影響」。

既然如此嚴重，當地領導就難逃問責。這樣的情況，內地自疫情爆發以來，全國各地已有多名官員丟了烏紗帽，也正是因為有這樣毫不含糊的問責措施，內地防疫抗疫工作才能取得今日之成績。

據報道，瑞麗書記龔雲尊在被撤職前幾日，還在夜晚出席疫情防控新聞發布會，還大講「加大社區管控，提升疫情防控精細化、規範化、科學化水平」。這之前，龔雲尊已帶頭接種新冠疫苗，呼籲民眾積極打疫苗針。

看來，龔書記並非不作為，並非懶政怠政之官員，至少表面工夫是有的。事實上，抗疫一年多，在上峰嚴令抗疫工作必須負起責任、追究責任之下，相信內地完全不作為還能混下去的官員已經絕迹。龔書記的問題大概是出在鬆懈、輕忽、僥倖上，這樣的領導還有多少？上峰恐怕會盯得很緊。時下瑞麗市、德宏州疫情反覆，那就不能不向龔書記、趙書記「開刀」問責，否則「全國防控大局」會被破壞。

看看這段新聞，咱們香江府衙、行政長官有何想法？對照一下香港的防疫抗疫，他們的烏紗帽至今還戴在頭上，是不是非常幸運「好彩」？要不是香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，他們哪有這樣的免於問責的特殊待遇？上峰也曾三番五次表示十分關注香港的抗疫工作，希望他們盡快做出成效，然而至今落空。

人家瑞麗好歹抗疫曾經徹底過，只是這半年發生反覆，而香江幾乎從來沒有好過，從來就是波濤洶湧。哈哈，「港人治港」果然能產天下第一好當之官也。