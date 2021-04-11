西方一直標榜言論自由，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你發言的權利」。事實果真如此嗎？如果你相信，你就太天真了。在麥卡錫主義橫行的年代，美國等西方國家固然容不下任何異見聲音，不知多少人被以言入罪，受到無理監禁和迫害；而在冷戰時代，東方陣營被批評為沒有言論自由的「鐵幕」，其實西方陣營對民眾和言論的監控力度絲毫不遜於「鐵幕」。即使在今天，西方社會依然講求「政治正確」，尤其是涉及中國的話題，只能有一種聲音，就是一面倒唱衰和抹黑，所有事情都是負面的、陰暗的，任何人只要為中國說句公道話，都會受到攻擊甚至滅聲。

早前有位曾在新疆工作和生活多年的法國記者發表文章，力證新疆根本不存在所謂的「種族滅絕」和「強迫勞動」，隨即遭到西方傳媒圍攻，該記者更被指是虛擬人物，是北京捏造出來的。但實際上，這位法國記者不僅真實存在，而且說的都是親身經歷，捏造事實的恰恰就是西方傳媒。他們從來不尋求真相，不報道事實，對不同聲音充耳不聞，對中方提供的證據更是隻字不提，只是翻來覆去傳播他們想像和杜撰的故事，以此向民眾洗腦。有人說這是西方的傲慢與偏見使然，其實這已不僅僅是傲慢與偏見，而是卑鄙與歹毒。

俄羅斯總統普京對西方社會的虛偽本質看得很清楚，他曾指出，以美國為首的西方夥伴更願意奉行的不是國際法，而是強權，他們堅信自己的選擇，堅信自己可以例外，可以決定世界的命運，他們一貫正確。沒錯，西方正是自以為「一貫正確」，所以總是居高臨下教訓別人，他們口中的所謂言論自由，說穿了就是他們有抹黑別人的自由，別人沒有反駁的自由。道不同不相為謀，跟西方擺事實無異於對牛彈琴，跟強權講道理更是與虎謀皮，中國唯一選擇就是學俄羅斯針鋒相對，以牙還牙。