如果大家過去一年問親友有沒有加人工，相信大部分的回應都是「唔減人工都已經偷笑，唔炒魷魚都已經還得神落」，在私營機構，放無薪假更加成為僱主常用的招數，政府高官特別是勞工及福利局局長羅致光，都公開認同這種做法，稱是「工作分享」，如此「肺」話，市民聽了，無奈只能問候幾句，與羅局長家人分享。當然，僱主亦有他們的苦處，卡拉OK業、酒吧業關門的時間，在最近半年比開門時間多，每個月白蝕的租金人工，又可不可以與政府分享？

疫情下，各行各業陷絕境，只有公務員及問責高官獨善其身，政府面對輿論壓力，特首林鄭月娥去年減薪10%至月薪約39.06萬元，為期12個月，其班子亦跟隨，當時已經有人批評過高官是在做一場減薪騷。一年轉眼過，果然林鄭月娥逆市「加薪」，上調薪俸約8%到42.33萬元，升幅更高於通脹。有說特首於2020至2021年度的薪酬預算原本每月約43.4萬元，所以現時只是「還原」，甚至未有十足還原。當局強調，問責團隊已於去年捐酬和減薪，以示與社會齊心協力、共渡難關。噢，這麼大犧牲，香港市民應該要說聲多謝嗎？

原來捐薪減薪後，問責高官一年都賺3、4百萬元，等於10多個普通打工仔的年薪。每月少收3萬元，可能去少幾次staycation，買少幾件名牌衫，但對於很多基層劏房戶來說，夠交幾個月租金了。這些高官就算是裝模作樣，可以裝多一年半載，讓市民相信高官真的願意共度時艱嗎？可惜事實擺在眼前，做戲只有一年「貨仔」，很快便原形畢露。

曾有前特首表示「民望如浮雲」，而現任特首則說從政者要有心理準備「不會得到好多掌聲」。有這種心態，難怪逆市加薪激起民怨都不當作一回事了。