本港教育千瘡百孔，泥沙俱下，學生更被黃師荼毒。反修例黑暴一役，過萬名被捕者之中，四成為學生，未成年的中、小學生更佔當中一半，足見黃師害人，影響一生。教育局一直敷衍塞責，逃避處理，直到《港區國安法》生效，避無可避，不得不象徵式將兩名失德教師釘牌。

教育局局長楊潤雄昨日理直氣壯說，局方接獲200多宗與「社會事件」相關的教師專業失德投訴，目前約有40宗初步成立，其中一宗可能涉及取消教師註冊，涉事教師仍可按程序申辯，未有最終決定。

為官避事平生恥。楊潤雄作為局長，有這麼多黃師獨師公然向學生洗腦，未成年學生走上街頭淪為暴徒，部分教師甚至赤膊上陣，不是發表仇中仇警言論，就是帶領學生上街堵路，但這位局長一直默不作聲，直到事過境遷後始虛應故事，卻連反修例黑暴也不敢提，只敢稱為社會事件，遑論清除業界瘀血。君不見，200多宗投訴，只有40宗初步成立，釘牌更「可能」只有一位，這絕對是輕輕放下，卻連高高舉起都談不上。

事實擺在眼前，香港回歸以來亂象叢生，反中亂港成為時尚，不是「一國兩制」的設計出了問題，而是「港人治港」出了大問題。香港淪落到今日師不師、生不生的地步，不是教育局姑息養奸是甚麼？不是官員拒絕作為是甚麼？作為教育局局長，楊潤雄有權有責有資源去撥亂反正，最低限度也應嚴懲黃師獨師，但他一直唯唯諾諾，蒙混過關。當然，身體最誠實，從其子女也是入讀國際學校觀之，楊局長不關心也信不過本港教育制度顯而易見，官校津校黃師獨師荼毒學生干他底事。問題是，既然無心做事，何必霸着茅坑不拉矢？既然只想沽名釣譽，納稅人何必還要掏錢供養？

可恨的是，納稅人根本無得揀，指望廢官知恥下台只是緣木求魚，中央為何冷眼旁觀？