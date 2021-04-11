橫眉冷看：有趣而強烈的對比-陳偉強 大學講師

香港的新冠疫苗接種計劃正以龜速進行，依目前進度，可能本城將成為全球先進地區之中，最遲完成疫苗注射的地方。目前世界上最重要的幾款新冠疫苗，爭議性最大的，是英國的阿斯利康，歐洲藥品管理局明言，該疫苗可能會引致血栓，但即便如此，英國以至全世界，每天仍有大量人士爭相接種，尤其是在英國，整個注射計劃進展良好，而當地疫情亦正在急速回落。

特區政府至今尚未引入阿斯利康，如果引入了，歐洲藥品管理局的意見一出，恐怕香港人願意接種該疫苗的比率會迅即降至接近零，甚至不少聲音會要求政府馬上將全部阿斯利康疫苗送往堆填區，無論花多少錢買回來，也在所不惜。

香港人凡事精明，警覺性極強，往往其他地方的人尚未擔心某事時，我們已聞風先動；別人覺得是小事的，我們也會吵得像是山雨欲來。這種個性好不好，實在難說，但肯定是香港人的一大特色。

至於已經抵港的國產疫苗科興，全球的注射量已達千萬計，副作用暫時也不如阿斯利康般，會惹起國際性的疑慮，但是香港人一樣抗拒，有些日子，預約注射第一針科興的市民，一天只得2,000多人，反應異常冷淡。

相對之下，目前全球爭議性最少的疫苗，是美國和德國合作研發的復必泰，香港是幸運的地方，老早已經購入，供應不虞匱乏。奈何預約打復必泰的市民，也遠不如預期中踴躍。美國人注射的疫苗，復必泰所佔的比率甚多，如今該國已有一億多人注射了第一針疫苗，數字很快就會邁進二億，兩、三個月後，基本上便能初步完成接種計劃，到時候，香港卻還遠未能達標。

世界上至今仍然有不少地區對新冠疫苗翹首以盼，特區政府卻是懇求市民去接種，也乏人問津，這委實是一個有趣而強烈的對比。