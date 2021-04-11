香港第4波疫情至今仍然欲斷難斷，而且睇嚟仲有排搞！屯門友愛邨愛暉樓近日爆疫，又要勞煩袁國勇教授到場視察，結果發現又係喉管問題，估計病毒經喉管垂直傳播，全幢「09」單位居民需撤離。

袁國勇指出，喺調查中發現2209及2109單位嘅氣喉曾經切割，其中2209室嘅廚房更設有兩部抽氣扇，廚房及洗手間之間鑿開一個孔，故當廚房兩部抽氣扇都開啟，會導致洗手間嘅負壓情況加劇，是以即使喉管僅得很小嘅罅隙，其產生嘅壓力已可將渠內嘅病毒抽出。專家亦相信病毒經喉管向下傳播機會較大，患者從樓上單位如廁後，帶有病毒嘅排泄物經渠管向下沖，若樓下單位喉管曾經改裝或未有維修，就會令病毒從空隙抽出來。

早前政府突擊封區強檢，喺油尖旺、深水埗反而揭發三無大廈一連串問題，尤其呢一帶劏房林立，喉管亂駁非常嚴重，本報記者亦曾親歷「奇景」，發現天井污糟邋遢，垃圾堆積如山，後巷則污水橫流，更常有老鼠出沒，公共衞生成防疫一大缺口，試問疫情有乜可能清零？

環境局局長黃錦星曾表示，由於油麻地及佐敦一帶疫情嚴重，已喺上址進行加大一倍嘅污水監察，並指限制區域內嘅大廈污水樣本含有新冠病毒嘅比例達到九成。當時佐敦金威廣場出現垂直式傳播，懷疑喉管有問題產生煙囪效應；惟環保署空氣科學組首席環保主任梁啟明檢查後形容爆疫單位完好無缺，無裂縫及罅隙！這正是袁國勇教授所指出的，洩漏有時肉眼也無法觀察！

有議員批評房署正進行全港屋邨喉管檢查計劃，進度緩慢且透明度不足，居民對喉管是否有問題無從得知，今次出事嘅大廈已作檢查，但仍出現喉管播疫，質疑房署檢查工作不濟。這固然係原因之一，依家係肉眼睇到嘅喉管亂駁都搞唔掂，睇唔到嘅又久不久殺你個措手不及，香港疫情，單係整頓喉管都有排愁！