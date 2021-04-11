一連寫了4篇「殺局」的慘痛歷史教訓，以及造成政治和民生等嚴重損失，百年歷史的市政局已不可能重生再現，那末人們都會問，為甚麼哲學上「否定之否定」的規律不起作用呢？綜觀有4個原因令歷史的發展出現例外。

首先，時任政務司司長陳方安生城府甚深，影響力權傾朝野，沒人會懷疑特區首任政務司司長是「冷灶」，都以為「殺局」是為特區好，減少爭拗和行政架構重疊。前年被公開點名她是「禍港四人幫」後，港人才如夢初醒。

其次，歷屆特首都沒政治班底，單打獨鬥，形成先天不足。每屆政府都只打算在其任內有政績建樹，眼光短淺，沒長遠和宏大視野，這是政制結構的局限。基於此，每屆政府都不會認真去總結和研究政制改革的經驗教訓，更不敢開罪既得利益的官僚集團，再加上任期內需應付的問題早已千頭萬緒，誰會去捅「殺局」這蜂窩。

再者，曾支持「殺局」的議員及其政黨或團體，也不會去總結經驗教訓。「崩口人忌崩口碗」，諱疾忌醫，既不敢標榜支持「殺局」的政績，又不敢糾正支持的失誤，怕惹火燒身，惟有自欺欺人，只能打着「支持政府依法施政」的說法作擋箭牌。

再其次，「殺局」後官僚們已成既得利益階層，哪會自討麻煩去總結反省。他們恨不得兩個市政局永世不得翻身，可保他們的既得利益世世代代。做官的自然權力愈多愈大愈好，愈少人監察或完全監察不到更好，當然舉雙腳也贊成「殺局」。還有一個不為人知的秘密，就是官僚間接或直接成為最大得益者，因政府帶頭全面推行外判制，在開初市場上根本沒有這樣多的外判公司承接，於是那些退休高官便被外判公司招攬，或憑管理經驗和熟悉政府運作，有廣泛人脈關係，便自行埋班成立承辦公司，去承接這盤財源滾滾的生意。最可憐是那些無權無勢的工人，從此變成血汗勞工的犧牲者！