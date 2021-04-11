筆者早前跟大家討論過台灣地區的民進黨政府為了媚美，竟然罔顧民眾健康，進口含有萊克多巴胺的美國豬肉（簡稱「萊豬」），此舉在台灣掀起「反萊豬」政治風暴。歐盟、日本、中國大陸等地，除了早已禁止在畜牧養殖中使用包括萊克多巴胺在內的瘦肉精，亦禁止含萊克多巴胺肉類進口，而香港作為台灣豬肉和其製品出口最主要的地區，港人真的不用擔心嗎？

筆者早前聯同食品安全關注組進行調查，發現台灣豬肉及豬肉製品出口香港的數據，多年來與香港進口台灣的數據有相當差距。關注組還發現台灣於2021年1月進口美國豬肉重量比2020年同期為多，而且美國進口豬肉價值下降了近三成。由此可見，台灣當局放寬萊克多巴胺容許量標準後，美國豬肉進口量立即有上升情況。而台灣從美國進口豬肉，主要用於食品工廠製作碎肉、肉漿、丸子、水餃、餛飩、肉包等，這些產品不但是台灣民眾日常食品，也是大量出口至香港的豬肉產品。

本港現時有不少地方出售台灣的豬肉產品，其中的銷售平台可概括地分為4大類，包括網購平台、大型連鎖超級市場、零食店及台式食品專門店，所銷售的台灣豬肉食品包括冷藏豬肉丸、冷藏台式香腸、冷藏台式豬肉餃、罐頭肉燥、豬肉乾、豬肉紙、豬肉鬆及含有豬肉鬆的蛋卷等。在這次調查中發現，有標明產地的冷藏豬肉及其他部分來源地有巴西、丹麥、中國大陸、西班牙、日本、荷蘭、泰國及澳洲，但有部分非密封包裝的冰鮮/冷藏豬肉沒有標示產地。

而最令人關注的部分，就是一些標籤為台灣口味的豬肉食品或台灣品牌的產品並非來自台灣，部分標示為香港品牌的豬肉產品的產地實為台灣，而部分標示產地為台灣的豬肉食品就沒有清楚標示所使用的豬肉是否進口豬肉，這些林林總總的標籤方式，令人對豬肉食品安全監管十分憂慮。事實上，台灣的出口貨物資料及香港進口貨物的資料都顯示台灣有冷藏豬肉及新鮮豬肉進口香港，可是香港食物安全中心的回應顯示食安中心對台灣冷藏及新鮮豬肉的進口情況是完全不知情。最令人憂慮的是，食安中心根本無法對台灣的豬肉食品進行有系統及有效率的把關和調查，或是對於萊克多巴胺容許量標準過於寬鬆，未能跟上國際上更高的標準。

台灣民進黨政權一意孤行輸入「萊豬」，不是因為科學原因，也不是對食安的考量，也沒有為當地民眾交換到甚麼利益。而早前國民黨發動聯署，推動「反萊豬」公投，並成功立案，當地傳媒指預計今年8月展開投票。但民進黨當局派駐美國代表蕭美琴竟表示，「萊豬」公投若通過，將對美台貿易帶來風險。更諷刺的是，2020年底美國商務部對台灣出口美國的「乘用車和輕卡車輪胎」徵收33%至98.44%反傾銷稅，讓島內不少民眾驚覺民進黨要台灣民眾食「萊豬」，換來的是美國更多的制裁。民進黨賣台媚美，他們的支持者算是自作自受，但香港特區政府若不做好把關工作，就會令市民墮入「台灣毒食，香港買單」的無底洞。