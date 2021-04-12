神州觀察：患者被困檢查艙　醫護只顧玩手機

都說內地醫患關係緊張，可問題究竟出在哪裏，由哪些因素導致，必須弄清楚，否則很難真正得以緩和，而一些矛盾衝突不徹底解決，勢會令問題更趨惡化，後果難料。

近日河南周口市有男子在當地一間醫院做磁力共振檢查後，竟被留在檢查艙長達20多分鐘，急得他又是敲擊檢查艙內壁，又是不斷呼喊求救，惟不獲任何回應，最終被迫像蚯蚓一樣，需自行從狹窄的艙中倒着爬出。走出檢查室之所見更令其火滾，原來隔壁的兩男一女醫護人員都在自顧自地玩手機，憤而向院方投訴他們的嚴重失職行為，認為若醫護人員都下班走了，將病患困在檢查室，後果不堪設想。

誰知院方相關負責人卻輕描淡寫回應，稱只是讓患者晚出來一會而已，強調當時並未到下班時間，也沒鎖門，笑言不算工作失誤；又稱涉事3人不屬醫院工作人員，乃實習學生，不無卸責之意，以致遭患者家屬質問為何沒有專職醫生在場時，對方只推說不方便回答。最終該負責人雖有向患者道歉，並將涉事實習人員辭退，誰又知道這當中有多少誠意與悔改決心？以後會不會繼續我行我素，對病患毫不負責？

要知道，這類事件過往並不少見，一些醫護的不負責任行為更導致眾多惡性醫療事故，乃至害死病患亦不足為奇。譬如吉林省榆樹市有受傷兒童被醫院兩個科室互相推諉6次，有醫生被拍得寧肯躺在急救床上睡覺，也不肯為其包紮傷口；吉林長春市有醫院門口發生車禍，任憑傷者渾身是血倒在地上，值班醫生堅稱院方有規定，不能擅自脫崗；山西呂梁市則有醫院敢於置病危老人於不顧，也要先把團體照拍了，以致老人失救而死，哪有甚麽醫風醫德可言？

正如有網民調侃稱，沒給塞紅包，誰肯為病患操心？反正這種事早已是公開的秘密，各類新聞報道絕對有據可查；問題是，患者看病本就付了錢，普遍收費亦不低，到頭來怎就得另外打點，才能讓醫護履行原本應盡之責？不給好處就不理病患死活，或者將對方往死裏整，這哪裏還是白衣天使，簡直就是職業屠夫，人間惡魔；亦有不少醫院被爆想方設法吃回扣、騙保，這便是醫療產業化之目的？

結果，有人動輒跑去醫院鬧事，進而衍生出「醫鬧」一詞，可謂極具時代烙印；鬧一鬧也就罷了，有時還會上演傷醫殺醫事件，甚至如恐襲一般，叫人不寒而慄。不消說，醫患關係的本質絕非如此，而應是關愛、尊重、信任等，屬和諧共生關係，如今彼此勢同水火，當中固然有屬無理取鬧一方，乃至純屬喪心病狂之輩，但又有多少問題是因醫方的失德敗行所致？給醫護配備防刺服或是在醫院門口架設安檢裝置，就能搞定問題？