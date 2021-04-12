世界視線：朝聖季節又來到　印度疫情響警號

印度的新冠疫情出現反覆，據當地衞生部門月初公布，當地單日新增確診病例首次超過10萬宗，創疫情爆發以來的新高。去年年底，印度的疫情在到達高峰後一度有所緩和，但隨着疫情近日再次出現反覆，不少在第一波感染潮中受到重創的城市，感染人數大幅增加。

令情況更糟糕的是，印度正迎來12年一度的「大壺節」，根據以往紀錄，將有1.5億人前往恒河朝聖。根據傳說，印度教神明和群魔為了爭奪一個裝有長生不老藥的壺而大打出手，期間不慎把壺弄翻，4滴長生不老藥分別落到4個城市，其中又以位處印度3條聖河匯流處的安拉阿巴德被視為最靈驗，吸引最多信眾前往當地「洗滌罪孽」。

儘管因應防疫需要，印度政府早前宣布，將大壺節慶典由1月推遲到4月，持續時間亦由3個半月縮短至1個月，但仍無阻信眾的熱情。據當地媒體預測，節日期間每天平均將有100萬人參與，而在4月12日、14日和27日的3個「吉日」，參與人數可能會激增至500萬。諷刺的是，回顧大壺節歷史，不止一次因為人群大規模聚集而導致傳染病大爆發，包括1867年那一次，霍亂的蔓延導致逾10萬人喪生。

事實上，人們毋須重溫100多年前的歷史，印度農民為抗議農業改革影響生計，聯群結隊前往首都新德里舉行大型集會，導致疫情出現爆發。一方面是農民扎堆進城，另一方面大城市中的工人因擔心可能實施的封城措施，紛紛出逃。從印度媒體近日上載的一段片段可見，一列離開孟買前往北方的火車擠滿了農民工，不少人更除下口罩，令人擔心疫情重災區將擴散至廣大農村。

中國和印度同為人口大國，抗疫的表現卻是高下立判。印度的大壺節是「全球最大規模的宗教慶典」，中國的春運則是「全球最大規模的人口大遷徙」，然而後者服從於抗疫需要，政府成功推出政策鼓勵各地工人「就地過年」，今年春運成為歷年來規模最小，成功防止疫情翻發，單是這一點，已盡顯兩國政府治理水平的差距。