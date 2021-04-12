功夫茶：英國小恩惠撬人　港府冇力留市民

自從推出BNO居留簽證計劃後，英國佬為咗撬香港人，可說是無所不用其極，不斷放寬條件，多次改善相關政策同支援，總之你有嘢要求，佢梗會應承，務求賓至如歸，咁好服務，令人諗起桑拿指壓夜場，總之老細你開心就得！

花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開，遲啲英國後庭都可能開埋，嗱，上星期四又有英國國民（海外）護照（BNO）簽證新指引，申請人的新認識配偶同埋伴侶，以及留英期間出世嘅新生子女可以分開申請簽證。詳情唔使多講，總之係方便香港人安排屋企人到英國啦，吸引更多港人移居當地。

今日的我，打倒昨日的我，今時今日英國政府的服務態度，由殖民地獅子咁大個鼻，到現在親切招呼你哋，功夫茶只係諗到一個字「假」。如果唔係善忘，大家都會記得上世紀80年代佢哋知道香港要回歸中國，驚死大批香港人湧過去，拿拿臨修改法例閂後門，變走香港人居英權，改為揸冇得居英嘅BNO，就係佢哋縮骨嘅見證。依家轉晒軚，你估發財立品咩，而係人窮思舊友，依家國運衰退，脫歐徬徨，諗住撬走香港資金同人才，唔使自己培訓，無本生利，財源滾滾來，救下經濟吖嘛！

英國紳士周身屎，除低面嗰浸西裝內裏係不折不扣偽君子，點會有心益香港人，佢哋眼中只係香港人嘅錢，唔該一窮二白就咪申請過去。好似老舉咁，床頭金盡就請你速速着番衫過主。之前，講到明BNO持有人和家庭成員留英期間唔會有公共福利，新指引話若獲發簽證者處於赤貧或面臨赤貧風險，可以申請放寬規定獲取公共福利，乜嘢叫赤貧由得佢哋講，總之冇錢就冇得傾。

唔講錢猶自可，講起就把幾火，英國早前公布撥款4,300萬英鎊，差不多4.6億港元，話協助透過BNO簽證移居的香港人融入當地生活，尋找工作、住屋及學校喎，億億聲好似好多，但功夫茶計過條數，特區目前有290萬個符合BNO資格嘅港人及家屬，若呢批人移民英國，平均每人只係得158.62港元，飲餐茶都未必夠啦。呢啲舉動只係小恩小惠，喺當地生活冇任何福利，即「自己出豉油，呃港人出隻雞」，係英國佬先諗到呢啲縮骨計。

明知山有虎，偏向虎山行，你估香港人唔知英國佬啲衰嘢咩，弊在香港特衰政府咁不中用，留喺度同老鼠日日玩捉依因，隨街撞到假難民，經濟環境一日比一日窮困，都係預咗等死，橫死掂死，不如飛過去博一鋪。

本報日前有中央跨版專題報道港人棄城災難，迫於無奈，有頭髮邊個想做瘌痢吖，有中國人唔做，走去投靠英國做二等公民，BNO，即係British No，想做真正英國人，下世投胎算把啦！