國際形勢正在惡化，美國的軍事冒險主義活動正在加強，這是國際形勢惡化的根源。

當前的兩個熱點，一是美國用以打擊俄羅斯的烏克蘭，二是用作打擊中國的緬甸。

烏克蘭出現大戰前夕的情況，美國300名傘兵已經抵達烏克蘭，英國的軍事教官早已在當地訓練以至指揮烏克蘭政府軍隊。有說在烏東，前線的政府軍實際由英、美指揮。這已經近似敍利亞內戰前的情況，差別是主客易地。

俄羅斯已大軍雲集邊境，全國全員備戰，白羅斯同時調動軍隊，烏東地區武裝亦全員準備作戰。大戰一觸即發，關鍵是誰會先發動戰爭。俄及烏東是守勢，美及政府軍是攻勢。但目前只是在雙方接觸點作小規模衝突。美國是否要政府軍揮軍進入烏東呢？這是考驗美國的決心與智慧。俄羅斯在等待，也準備後發制人。

德國、法國勸俄羅斯從邊境撤軍，是怕美國冒進，爆發戰爭。敍利亞內戰時，德國反對出兵，今次若戰爭一起，德國亦似有同樣行動，可是英國、法國、北約還是會與美國一起攻擊俄羅斯，德國不可能阻止。最後還是美國與拜登的決定，戰或不戰。戰則演發成大戰，至少如敍利亞內戰，烏克蘭全面陷入戰亂。不戰，烏克蘭政府士氣盡失，民間反戰勢力冒起，政權難保，美國也顏面無存，歐盟離心更大，美國便落入兩難之勢，進退維艱，也要防俄羅斯圍魏救趙。

至於緬甸，美國策動的顏色革命不能用示威奪取政權，城市暴動作用不大。軍方強橫，城市暴動準備不足，支持有限。民族武裝仍在觀望，軍方的控制未曾動搖。於是在加強國際輿論、誇大軍方鎮壓死傷人數的同時，似乎美國在醞釀更大的行動，提議在緬甸設禁飛區，一如當年利比亞、敍利亞。但現時緬甸沒有強大的反政府軍事力量，為甚麼要禁制軍方的空中行動呢？莫非美國正組織在邊境大量滲透武裝力量，推行由外而來的內戰？

在緬甸問題上，中國只能在聯合國安理會阻止制裁，聯合東盟尋求政治解決，暗裏則是抑制山區民族武裝，不與美國合流發動內戰。但美國帶頭的制裁，中國還是沒法阻止。緬甸被孤立、封鎖之勢已成，中緬經濟走廊難免夭折。但最擔心的是美國會怎樣推動內戰，也連帶在泰國發動反軍政府的示威，把泰、緬轉為動亂之區，亂中求勝。

緬甸的局勢因軍方的強橫而可堅守，可是難有局勢轉變的機會。相反，烏克蘭大戰一旦爆發，俄軍必勝，局勢便會大逆轉。美國哪敢真的與俄大戰？