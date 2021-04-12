拜登政府在中美國運之戰中繼續大打意識形態牌，把它擴展到美國的「戰略盟友」，是所謂「價值盟友」、「集體盟友」，用意識形態共同攻擊中國。老美之所以這樣做，一是它和盟友有天然的政治觀念基礎；二是他們在和蘇聯的冷戰中得勝，意識形態之戰功不可沒。現在，老美又要重施故技，用意識形態團結盟友，圖打垮中國。然而，時代已經大變，這種做法注定要失敗。

當年美蘇意識形態之爭，是資本主義制度和社會主義制度之爭，是兩種制度何者為優之爭，是誰戰勝誰。可見這種鬥爭，不是純理論之爭、思想之爭，最終要落實在誰的國力更強、發展更快、人民生活更好上。

蘇聯、中國和其他社會主義國家，當年最主要的是生產力和經濟發展出了問題，遠不如資本主義國家。經濟不如人是因為搞公有制、計劃經濟，是因為廢棄了市場，資源配置錯亂，發展失去動力，人民喪失積極性和創造性，生產力被嚴重束縛。這樣的社會主義是一定競爭不過資本主義的，在意識形態之爭上也一定處下風。

經濟不如人，發展不如人，人民生活水平不如人，美歐意識形態就忽悠說，這是因為社會主義的政治制度出了問題，要發展經濟，就要改革，就要首先政治改革，就要用美歐民主政治取代社會主義的集權政治，才能打破固有的保守利益集團，推動經濟改革。蘇共的戈爾巴喬夫就被老美這樣忽悠，以所謂「新思維」搞改革，結果民主似乎有了，然而國家解體，經濟崩潰，人民生活更加貧困，社會大亂。

中共的政治水平、治國水平比蘇共高得多，抓住問題準確得多，改革從經濟領域入手，從打破公有制、計劃經濟入手，對外開放，建立市場經濟，釋放了人民的積極性和創造力，40年走完了西方300年經濟社會發展之路，成為世界經濟「第二強」。

這個奇迹證明，社會主義制度在領導國家發展上的政治優越性，豈是美國等西方國家的意識形態可以抹黑摧毀的？