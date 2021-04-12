歷史總有驚人的相似，但不會簡單的重複。美國對華政策的最大誤判是，以為中美競爭是美蘇爭霸的翻版，自己仍可取勝，因此不惜發動新冷戰，企圖重演歷史。其實時代早已翻篇，當今中國和前蘇聯有本質上的區別，國情明顯不同，外交政策迥異，發展方向有別，綜合實力更是不可同日而語，美國按冷戰思維幻想，拿以前對付蘇聯那一套對待當今中國，注定無法奏效，只能自食苦果。

蘇聯之所以解體，美國的遏制和煽動固然是其中一個原因，惟主要原因還在於蘇聯內部，若不是戈爾巴喬夫和葉利欽等自掘墳墓，美國不可能不戰而屈人之兵。至於中國，雖然有段時間也像蘇聯那樣對美國抱有不切實際的幻想，以致迷失自我，但很快就看清美國瓦解中國的真實目的，及時調整方向，堅持走自己道路，沒有重蹈蘇聯覆轍。實際上，中國體積已大到不能倒，只要自己不瞎折騰，不自亂陣腳，任何外力都無法撼動。

在此之前，美國還曾幻想如收拾日本那樣對付中國，當然也無法得逞。日本是美國的附庸，並非正常國家，一切不由自主，美國拋出一紙《廣場協議》，日本只好乖乖簽署，從此一蹶不振。而中國既不是日本，更不是美國的附庸，豈能任人擺布？君不見，特朗普任內4年對中國極限施壓，全方位遏制，結果適得其反，中國進一步壯大，美國反而焦頭爛額。許多人以為拜登上台後會改弦易轍，重新制訂對華政策，沒想到他竟拾人唾餘，完全遵循特朗普的老套路，甚至猶有過之。這再次證明一個事實，當今美國政壇沒有真正的政治家，只有隨波逐流的政客。

有人指出，美國在沒有戰略指導的情況下，就與體量龐大的中國展開地緣政治鬥爭，這是華盛頓犯下的嚴重錯誤。而最大問題是，美國人犯下的嚴重錯誤，不僅對中美兩國造成直接衝擊，而且勢必給全世界帶來災難。