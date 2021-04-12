十年樹木，百年樹人，回歸接近24年，香港教育樹立的是舉世聞名的黑暴，視英美為奶爸宗主國，日本是家鄉，侮辱自己國家是「支那」，不承認自己是中國人，那又是甚麼國人？黑眼睛黑頭髮黃皮膚，想掩蓋也蓋不了，去到外國受到種族歧視及攻擊，難道說自己是香港人就可幸免於難？

12年免費教育，究竟出了甚麼問題？無論制度、課程及師資都需要檢討。課程偏頗，黃師充斥校園，教育局責無旁貸，現在推行課程改革都是亡羊補牢。就算課程糾正了，但如果黃師繼續在校園播獨，把課文內容歪曲，甚至灌輸反中亂港意識，情況不會有太大改善，當務之急當然是清除校園內的黃師。

教育局局長楊潤雄日前表示，接獲200多宗與社會事件相關的教師專業失德投訴，約40宗初步成立，另有20多宗個案仍在與校方商討及索取資料，其中一宗個案可能涉及取消教師註冊，將會是暴潮以來第3位被釘牌。涉事教師是某官立中學通識科教師，前年曾被匿名投訴教材涉及港獨，教材同試卷內容偏頗，因而被停職。最奇怪是證據確鑿，拖到現在還未釘牌，更奇怪的是，全港這麽多學校或學生在暴潮期間都有出現形形色色的示威異動，顯示校園內潛伏播獨源頭，但只揪出3個教師有關連，難免令人覺得只是冰山一角，遠遠未能反映事實真相。

黃師滲透校園可說是全方位，現職教師有迹可尋較易防範，但到校實習的年輕準教師，沒有工作紀錄，是龍是蛇是黃是黑都未知，不知其底細，往往最難提防。而且他們與學生年紀接近，有共同話題，亦師亦友，同聲同氣，潛移默化，殺傷力更大。

家長把子女送到校園，當然是希望教育成材，供書教學，望子成龍，現在竟成為暴徒，隨時面對牢獄之災，前途盡毀。教育局愧對家長，撥亂反正豈能找3個教師祭旗便算？