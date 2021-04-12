中美爭鬥，在亞洲區愈演愈烈。美國前總統奧巴馬及前國防部長帕內塔分別在2011年及2012年提出「轉向亞洲」和「亞太再平衡」戰略，要在2020年前把六成美國艦隊部署在太平洋，明顯是要打壓中國和看重亞洲經濟發展，欲分一杯羹。可以看到，過去幾年東亞、東南亞和南海的形勢日益嚴峻，成為爭拗的重點。

在南海和東亞，中國與區內不少國家就島嶼誰屬早有爭議，爭議地點包括釣魚島、南沙群島、西沙群島、中沙群島和北部灣，影響國家包括日本、汶萊、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等，美國一向沒有表態。到2020年，特朗普公開反對中國在南海的「九段線」主張，挑撥及鼓勵上述一些國家與中國爭奪。美國更成立不少自己帶頭的國際組織和聯盟，包括TPP、五眼聯盟、四方安全對話等。而中國的回應是盡量與區內國家建立關係，特別是貿易關係。中國分別跟新西蘭、日本、泰國、菲律賓討論或簽訂貿易協議，更在區內與日本、南韓、澳洲、新西蘭和東盟10國簽訂區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以平衡美國的影響。

至於軍事挑戰，自2020年以來，美軍不時派戰機到南海和台灣海峽附近，兩大航空母艦羅斯福號、尼米茲號戰鬥群亦駛進南海，英國、澳洲、法國、德國也應邀派出艦隊赴約。美國更以「航行自由」，派艦隊闖入南海，在大陸和台灣的海域巡游。中國的回應是自2013年起，在南海大規模填海造地，更在至少3個島嶼鋪設飛機跑道。中美雙方在南海像下圍棋一般，你一招，我一着，南海逐漸成為火藥庫，稍一不慎，擦槍走火，頓成戰場！

最近，美國除了打擊中方企業，更禁止它認為與中國軍方或政府有關係的企業在美運作。經濟、金融是美國強項，過往不少國家包括日本以及歐盟，都敗於美國手上。美國正與20國集團（G20）討論設全球最低企業稅率，一來避免互相鬥減的惡性循環，二來重建與G20關係，三來令熱錢回流美國。更有傳聞指美國設局讓資金湧入中國，時機一到成走資恐慌之局。中國亦有所聞，有傳會限制外資放款，避免熱錢過度流入。

香港又如何呢？美中爭鬥，美國要打擊中國，也要打香港，從針對香港的條例和制裁，可見一斑。而中國要防美國，也要收緊香港開放式的政治，香港受到雙重打擊。現在香港怕資金流失，但又是否怕熱錢流入？若中國收緊外資在內地活動，例如股市和各種投資，香港又可以如何應對以減少衝擊呢？拭目以待！（完）