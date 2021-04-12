自《港區國安法》生效後，西方國家唯恐天下不亂，各種危言聳聽大行其道，尤以香港國際金融中心地位必定不保最囂塵上，周邊地區由是虎視眈眈，聲稱要爭奪香港金融人才，台灣更信誓旦旦取香港而代之，然而國安法推出已10個月，當地的金融中心發展成怎樣呢？

話說台灣多間銀行半年前推出招聘香港金融專才計劃，共開出130個名額，年薪折合50萬至180萬港元不等，但至今一個人都請不到。國民黨立委對此大表不滿，批評當局沒有積極獵頭；有立委則關注銀行開出高薪挖角，比當地部分銀行董事長及總經理薪金更高，認為不公平；更有民進黨立委擔心大陸藉機滲透。總之吵吵嚷嚷，惹人訕笑。

台灣所謂的高薪挖角，最高也不過年薪180萬港元，即月薪15萬港元，這種價碼能招徠甚麼人才？他們知道香港的Banker薪酬是多少嗎？15萬元只是一般中層人員薪酬，每年花紅遠不止此數，台灣政客還嫌薪酬太高，這不是讓人見笑麼？再說，香港股市規模位列世界三甲，2019年總市值已達5.78萬億美元，台灣則連零頭也沒有，怎麼比？何況香港有健全的法制和規管，台灣則黑金橫流；更重要是，香港背靠祖國，北水源源不絕，單這一點，別說台灣，東京也是追不上。

當然，台灣人只熱衷於政治鬥爭，民進黨政府亦不是做實事的政府，拋出來的計劃個個假大空，騙到自己騙不了人。他們充其量只能接收香港的黑暴刁民，來台白吃白喝，不事生產，甚至成為治安毒瘤。君不見，去年一名黑暴青年以僑生讀書方式來台後，不是好好唸書，而是性侵另一名香港女手足，當地警方復在其宿舍起出手槍，而這僅是冰山一角。物以類聚，人以群分，台灣就是此等貨色，只能吸收同一水平的香港「專才」，真正的金融才俊真係睬你都傻！