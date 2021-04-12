昔日的香港是華人樂壇重鎮，對內地音樂的影響力，或許稍遜於台灣，但海峽兩岸是用同一語言，彼此較容易一拍即合，演唱香港歌曲，用的卻是廣東話，外省人乍聽之下，一頭霧水。到頭來，廣東歌仍然能夠橫掃大江南北，本地唱片界的威力如何，於斯可見。

不過，近年香港樂壇日趨凋零，甚至成為部分內地樂評人揶揄的對象，未來能否振衰起敝，就端賴下一代的新苗是否成材。本地大電視台已經多年沒有搞音樂選秀節目，近日重辦，宣傳鋪天蓋地，惹起筆者興趣，因而湊熱鬧看了一集。

所謂「大海一滴，可知其鹹」，看過這批樂壇新星，我對香港音樂界的前景仍然未敢樂觀，大抵自從王菲、陳奕迅之後，本地不少歌手已掌握不到演唱三昧。要知道，歌曲要動人，除了音準以外，真情實感最重要，好聲音只是附加品。

如果你追求10年的夢中女神，剛答應嫁給你，你歡喜若狂，馬上找來好友，將這個天大的喜訊告訴他。你講的時候，哪怕沒有金牌司儀或者新聞報道員般的好嗓子，聽的人極可能仍然會被你打動，因為情感真摯就能淪肌浹髓，「靚聲」與否，不是最重要的。

40歲以下的歌手，大抵都是唱卡拉OK長大的，唱的時候習慣了跟着字幕走，很容易就把聲音唱得太順滑，情感也投入不來。演唱者往往忘記了，唱歌是要透過音聲去打動人，透過歌詞去傳達訊息。最上乘的境界，是當你全情投入演繹時，已不在乎如何運腔，而唱腔又自然運用到恰如其分。就好像你急不及待，要將天大喜訊或者偌大的慘事告訴他人，那時候，你不會考究語速或聲調如何，卻自然能表達得恰到好處。

看來，香港新一代的歌手一日未能夠勘破上述道理，本地樂壇一日仍難以重生。