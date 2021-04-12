前幾年，香港導演徐克根據內地小說《林海雪原》和文革樣板戲《智取威虎山》拍攝了同名影片，裏面最著名的橋段就是楊子榮與土匪的「黑話」問答，比如「天王蓋地虎」，「寶塔鎮河妖」。黑話，即是某些特定小圈子群體的特殊話術，有利於傳統社會之外，所謂 「黑」，因其見不得光。江湖好漢、土匪海盜、漕幫鹽販，各有黑話，比如東北土匪黑話，匪首叫「攬把」，軍師叫「搬舵」，打探消息的叫「插千」。土匪們借此溝通，而普通百姓如聽天書，一頭霧水。

最近內地的「互聯網黑話」飽受抨擊。這類話語其實未必有多「黑」，在互聯網行業盛行，使用稀奇古怪、晦澀難懂的詞彙概念，隔絕於行業之外，形成特殊話語體系，因此被借用冠以「黑話」之稱。不僅在各類總結、報告、新聞稿中出現，就是日常會議發言甚至工作交流，都日益氾濫。

譬如，「因應訊息過載，重塑情感連接場域，共享稀缺排他式互動交流」， 說的是甚麼？其實只是：這裏太吵了，換個清靜點的地方開會。「面對視覺符號匱乏，及時快捷啟動照明系統，全維度無死角賦能作業環境」，也只不過是工作場所光線太暗了，把燈打開，照亮房間而已。但是經過「互聯網黑話」的鍍金，瞬間變得高大上。看起來，真有點啼笑皆非。

但現實中，在互聯網企業，如果不能掌握這類話術，就難以融入工作運轉。有的時候，工作本沒有甚麼可說的，但又必須進行匯報總結，只能拼湊砌一些看似高大上的抽象詞彙以壯聲勢。

於是乎，愈來愈惡性循環，加速內捲。而由於互聯網已經滲透社會方方面面，久而久之，此種「黑話」不僅刺激了互聯網行業文化的自我膨脹，並「出圈」影響了其他行業。本來簡簡單單的幾句大白話就可以搞定，卻非要假大空地搞得複雜囉嗦。

實際上，氾濫的豈止是商界的「黑話」，官場的「黨八股」更是荼毒民眾，戕害語言，橫行無忌，無以復加。比如，明明只是號召大家團結一致把全部工作做完，卻總要扣上甚麼「全鏈路、生態圈、大閉環、集成化、整體性、系統率、總布局」云云，不僅港澳台和外國人看不懂，就是內地公眾，都如墮霧裏。

刻板的文風，折射的是僵化的政風。其實，毛爺爺早在上世紀40年代在延安時，就發表過《反對黨八股》的檄文，痛斥「黨八股」空話連篇，言之無物，裝腔作勢，借以嚇人，如同「懶婆娘的裹腳，又長又臭」。真是一語中的。

南北朝迄唐宋時期，充斥各類生僻字眼典故的駢文辭賦大行其道，迂腐做作，華而不實。故此，唐宋八大家推行「古文運動」，大力倡導散文，留下《捕蛇者說》、《醉翁亭記》、《前赤壁賦》等大批不朽傑作。如今的那些「黑話」、「黨八股」，較之駢文辭賦，更加可惡可厭，低級庸俗地掉書袋，虛耗人力物力，效率低下，真要再來一場新的「古文運動」才行。