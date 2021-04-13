產評：數碼金融戰難免　美倘出手全球變

虛擬貨幣投資之風日盛，中國亦在積極推動數碼人民幣試驗。反觀美國在發展央行數碼貨幣上一直審慎，惟面對當地投資界不斷響警，已迫使拜登政府行動，正積極監察中國對數碼金融戰的部署，以免其「長臂管轄」力量遭削弱。誠然，要美國正式宣布開展數碼美元試驗並非技術問題，而是一旦美國跟風，就反映全球步入「數碼貨幣年代」，這是天翻地覆式轉變，成事與否中國一個巴掌拍不響！

過去數十年，美元作為世界儲備貨幣之尊，美國當然不想打這場數碼金融戰，只是為勢所迫，疫情興起的「宅經濟」使虛擬貨幣發展神速，吸引愈來愈多企業及專業投資者參與相關投資和交易。正與美國全方位爭霸的中國，順勢加速推動數碼人民幣，冀藉着貨幣數碼化顛覆以美元主導的傳統貨幣市場，配合拉攏俄羅斯及中東地區，加上亞太《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等舉措，為「去美元化」和推動本幣結算創造有利條件。

美國方面，拜登上場前後，先受到「特朗普之亂」困擾，及後又要善後疫情爛攤子，推動1.9萬億美元刺激經濟方案，再牽頭全球倡議最低企業稅，務求配合其逾2萬億美元基建計劃，全面提升軟實力，部署好內外新形勢後，下一步就是金融戰。

如是者，近日再有多家內地企業遭列「黑名單」，又傳來白宮意識到數碼人民幣的潛在威脅，正着手研究相關影響，包括會否對全球金融體系帶來挑戰，以及會否可藉此而令中企逃避美國的「長臂管轄」制裁。此前更有當地智庫機構「放風」，指拜登政府在對華金融政策上會較前朝特朗普政府更嚴苛，不少在美上市的中概股面臨真實退市風險，連帶在中國的金融機構也會受牽連。正所謂：「空穴來風，未必無因」，這眾多的巧合意味着中美金融戰「戲肉」即將到來。

論到數碼金融戰，美國一直擔心推動數碼美元會對美元傳統貨幣造成「左手打右手」，惟眼見連歐盟、英國、日本等大型經濟體皆開展數碼貨幣的研究，意味美國已屆騎虎難下，不得不回應之時。誠然，疫情過後，數碼貨幣勢將成為未來貨幣與支付領域中最重要的發展趨勢，所謂一山不能藏二虎，有理由相信美國短期內必然出招，若一出手，就必會對準對手要害出擊，一方面加快改革自身的貨幣制度，另一方面設法限制甚至搞垮數碼人民幣的國際應用。一場沒有煙火炮聲的激戰不日上映！