正論：亂招催谷打針　廢官玩殘港人

病毒變種沒完沒了，廢官變招同樣害人不淺。2月26日開始的疫苗接種計劃，反應未如預期，只有50多萬人打針，接種第二劑約20萬人，距離群體免疫目標甚遠，訂購的針劑以百萬計恐會過期，政府為了催谷疫苗接種，無所不用其極，竟然把放寬食肆酒吧營業限制與打針掛鈎，對打工仔製造壓力，對市民亦釀成歧視。

社交距離措施明日屆滿，特首林鄭月娥昨公布，將實施所謂「疫苗氣泡」制度，以完成接種新冠疫苗為條件，逐步允許食肆及其他受限行業，如酒吧及卡拉OK等放寬營業規限，其中食肆每枱上限最多12人，晚市最多放寬至凌晨2時，參與宴會人數上限則將增至100人，最快4月29日起實施。政府考慮停止派發測試樣本瓶及取消免費為非強制人士驗疫，亦不再容許以「紙仔」填寫個人資料，必須使用「安心出行」作登記。林鄭表明往後再放寬社交限制時，亦會以接種疫苗的程度為標準，擺明車馬，軟硬兼施，務求促使更多人打針。

食肆放寬管制的條件頗為複雜，員工打了第一劑疫苗，食客使用「安心出行」，才可以6人一枱，堂食延長至午夜12時；當員工完成兩劑疫苗，食客已接種第一劑疫苗，加上使用「安心出行」，可在clean zone即是「特定範圍」內8人一枱，宴會上限可達100人，堂食延長至凌晨2時；若員工及顧客都完成兩劑疫苗，每枱才可以12人。食一餐要分這樣多階級，相信全世界只有離地港官會想出來，並有這樣厚面皮推出來。

新制度下政府變相把推廣打針的責任推卸給食肆及酒吧等行業經營者，首先就是給予員工壓力，不打針會影響生意，東主或會因此炒人換人，打爛飯碗。疫情下酒吧及派對房間等6個行業停業多月，瀕臨倒閉，港府以接種第一劑疫苗作為重開條件，是難以抗拒的誘惑。但業界擔心政策執行極具難度，如果員工有長期病患，不適合打針，是否要解僱或放無薪假？是否為了飯碗要冒風險打針？最近又有一名年近60歲的中港司機為了未來生計，接種第二劑復必泰疫苗後出現面癱，控訴當局講一套做一套，對接種疫苗後不適個案不負責任。

「疫苗氣泡」未見其利，先見其弊，普通市民也身受其害，製造分化與歧視。港官根本沒有留意世界發生的事情，西方國家紛紛為疫苗護照等計劃爭議，出現極大分歧，有指未打疫苗人士變相受到標籤歧視，被剝奪出行及消費權利，實行起來製造不少紛爭。假若飲宴12人一枱，便須逐個親友查詢是否已打針，打了兩劑沒有，假若有一個人答錯，到開席時才發現，整枱便作廢，你說造成多大混亂？想出這主意的官員實在是嫌香港未夠亂，要添煩添亂。

最令人反感的是，政府連院舍老弱也不放過。安老院舍及殘疾人士院舍停止探訪超過一年，家人飽受生離思念之苦，當局此時公布若親友完成兩劑疫苗注射，並於探訪前完成快速測試，取得陰性結果，即可進行探訪，相信很多人為了重聚天倫，會冒險打針，正中政府下懷。有測試驗疫其實已經很安全，這個打針要求根本是不必要，高官無異以院舍人士作為人質，迫令親友就範。

港府官員千方百計催谷打針，背後動機無非是想盡快平息本地疫情，早日實施通關，挽救經濟，如意算盤清楚不過。政府主動向外地示好，昨日同時公布將放寬不同風險地區的檢疫期，若已完成接種兩劑新冠疫苗，來自澳洲、新西蘭及新加坡等低風險地區抵港人士，強制檢疫期將由14日減至7天，甚至少於7天，中風險地區抵港人士檢疫期亦可由21天減至14天或少於14天。「回港易」計劃將於本月底由廣東省擴至其他省市的市民，5月中亦會推出「來港易」計劃，內地人士來港可免除14天的強制檢疫期。當局亦已與廣東省商討，讓完成疫苗接種的跨境車司機過關時可免檢疫，並將現時病毒檢測的有效期由1日1檢放寬至3日1檢。

放寬入境檢疫，令人憂慮難免有漏網之魚，重蹈覆轍。香港抗疫逾年，疫情反反覆覆，其中一個原因便是免檢疫人士播毒，政府後知後覺收緊政策，堅壁清野，終於今時今日稍見緩和疫情，絕對不應在這時鬆懈，前功盡廢。各地變種病毒肆虐，如果殺入香港社區，那就真正玩完了。內地近日都有零散個案出現，放寬內地客來港，難道沒有風險？

神女有心，最怕是襄王無夢！政府指完成新冠疫苗接種計劃的港人可參加「旅遊氣泡」或享有由外國政府提供的出行便利，如減少檢疫期。但環看世界，哪個地方會給予港人免檢疫？這個不是氣泡，而是幻想出來的泡影。連同是一家的內地關卡，也不肯提供港人免檢疫。單向通關，不切實際，內地人來港後回程還是要隔離，香港免檢疫吸引不了一般旅客，對振興經濟及旅業作用恐怕不大。

歸根究柢，香港疫情遲遲未能清零，各地自然拒開方便之門，與人無尤。通關欲速則不達，說到底還是要靠自己努力，嚴格防控、盡早清除疫情最實際。旅遊業已成為犧牲品，再拖下去百業輪流上斷頭台！連打疫苗也搞出滿城風雨，請問諸位廢官庸官，你們是想搞好香港，抑或是搞死香港，找700萬人陪葬？