神州觀察：貓咪繁殖計劃　無良生財之道

時下寵物經濟方興未艾，寵物市場亂象亦層出不窮，譬如四川成都月前剛爆出「共享貓咪」的缺德買賣，浙江杭州近日再有貓舍推出名為「貓咪繁殖計劃」的「免費」領養新模式，只是當人們了解其具體操作後，爭議與批評亦接踵而來。有愛貓人士直言此舉是在將寵物當作生財工具，做的實乃「貓子宮生意」，恐涉及虐貓、防疫、疾病傳播等諸多隱患，認為此類歪風斷不可長。

據悉涉事貓舍開放領養的多是些售價較高昂的品種貓，包括有金漸層、布偶貓及曼基康矮腳貓等，領養人需與店方簽署協議及繳交一定押金，便可將貓帶回家。領養的若是雌貓，待其生出第一胎幼貓，直到養至斷奶，再將雌貓和幼貓一併交回貓舍，從而取回全數押金；若是雄貓，則可借予貓舍配種，且一次可退還10%押金，似乎對雙方都是個不錯的選擇，正如貓舍宣傳廣告稱，一隻布偶貓若一胎生4至10隻，年收入便有24萬元之多，很是誘人。

亦正因為如此，不少領養人為了獲取更高的經濟利益，被指與貓舍合謀做起「貓子宮生意」，不惜以各種催情藥、催情針等藥物令貓咪不停交配和生育，簡直將牠們當成了生育工具，實在可憐，而這些人又是何其無良。此外，一些貓咪的飼養環境亦被揭存在骯髒、混亂、狹窄等問題，這樣進行幼貓繁殖勢又會攜帶各種遺傳病，後患不少，包括過量繁殖等因素，難免衍生出亂拋棄問題，從而人為製造出更多的流浪貓。

領養寵物本來是好事，也是對制止買賣、保護動物身體力行的支持與聲援，但很顯然，上述做法已經變質變味，完全被賺錢圖利所綁架，繼續運行下去，只會讓更多的貓咪受傷害；問題是，誰在乎這樣做？早前內地網絡一篇名為《貓繁殖場的真面目有多殘酷？》的文章，一度引起輿論震動，文中提供了大量冒險偷拍的圖片與視頻，更將某地一個如地獄般的貓繁殖場呈現世人眼前，那些「價值不菲」、「漂亮高貴」的品種貓所受的身心折磨堪稱觸目驚心，被過度使用催排卵激素、不停受孕繁殖後呈現乳腺腫大潰爛，最終卻被貓販子無情丟棄，感嘆野外的流浪貓狗原來要比牠們幸福太多！

只是全國又有多少這樣的繁殖場？央視當年曾循此線索作過跟蹤報道，直認問題十分氾濫，貓狗等寵物皆已淪為繁殖機器，無證經營、無衞生防疫、虐待動物等現象無處不在，如今又是怎樣？想來愛護動物人士不應對此抱太大幻想。須知內地至今仍未就動物保護進行專門立法，縱然有動物防疫法、傳染病防治法及一些地方性禽畜養殖規範，執行起來亦很懶散；至於寵物「零繁殖、零買賣」這類進步理念，更不知何時才能全面孕育形成。