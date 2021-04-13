世界視線：英國吸資算盤響　BNO鬆綁有景轟

英國政府近期接連向持BNO護照的港人移居當地出優惠新招，先是撥款4,300萬英鎊協助安居，日前又宣布放寬BNO簽證，允許申請人家庭分開申請。英國政府忽然如此友善兼慈善，必然有景轟！英國要谷人數，還是要從香港吸資呢？兩者均是答案，總之英國政府就是想放寬魚網，多撈幾尾香港「水魚」。

據英國內政部最新指引，BNO持有人家庭可分開申請簽證，夫妻可任何一方先到英國，另一人留港打點事務等；未滿18歲的受養子女，亦能與主申請人分開申請簽證。簡言之，就是便利一大批香港「太空」家庭，圓其香港搵錢、英國登陸的兩全其美好夢。截至3月中，已有27,000港人提出申請BNO簽證，按一個家庭有3至4人計算，這批移英人士約涉7,000至9,000多個家庭。這個數據距離英國政府的估計打了幾乎七折。不過，抵英港人家庭展現了不可小看的財力。不少港人家庭在抵英3個月內都立即置業，買樓時更如內地豪客在港買樓的翻版，不少人以俗稱一炮過全款方式買樓，不少港人更展現聯群結隊在同一社區團購的威力，結果，這股新購買力成了英國房地產的大水喉。

英國政府雖在去年推出50萬英鎊以下物業免繳印花稅（Stamp Duty Hoilday）措施，但英國樓價上半年變動不大，下半年卻一片好景，英國樓價去年11月按年上升6.5%，12月按年漲7.3%，今年1月按年仍升6.4%，甚至2月按年亦上升6.9%，約翰遜政府在脫歐及疫情泥淖中苦苦掙扎，樓市大升幾乎是這個團隊唯一的「正績」及「政績」。

近年受到脫歐衝擊，再加上疫情影響，英國經濟低迷，國際企業相繼撤離，英國政府最擔心人去樓空、經濟陷入收縮陷阱。如今香港「接貨客」展現嚇人的實力，英國政府當然懂得打鐵趁熱、加碼有肉食的道理。於是，英國內政部又開始心蕩神搖，估計未來5年有約數十萬港人移居英國，會帶來約20至30萬個房屋需求的夢。只是，這批BNO港人在英國經濟逆風時搶貴樓，做接貨客，心安不安，則不知了。