烏克蘭的局勢令人擔憂。關鍵是美國會否直接或間接出兵。

北約除英國外，相信大國如德國、法國、意大利不會出兵，美國能拉攏的只是小國，如波蘭為首的反俄羅斯國家，如波羅的海的3個小國，或許還可加入保加利亞與羅馬尼亞，軍力有限。

於是，即使美國要在烏克蘭打一仗，卻兵力不足，烏克蘭政府軍也難依靠。若用大殺傷力武器，便會招俄羅斯的重擊。美國是否真的要在烏克蘭打一場敍利亞一般的間接戰爭。在烏克蘭不可能像在敍利亞那樣用錢僱傭當地力量來代戰，單靠美國特種部隊怎樣與俄軍大戰呢？

苟一失誤，冒險一戰，俄軍相信可一舉而打敗政府軍，美軍小部隊參戰也無濟於事。俄軍勝而後撤，讓歐盟作政治解決，美國便無用武之地了。

中國必然公開支持俄國，呼籲政治解決。有中國的聲援，東歐各國，乃至歐盟不會不顧一切地支持美國，戰場優勢傾向於俄國，歐盟政治干預的機會更大。

中國應在現在便要部署烏克蘭衝突後的新形勢對策，應出力協助烏克蘭重建。在支援東烏地區與克里米亞之餘，在基建與外經貿方面推動與俄羅斯及東西部地區的重新連接。擱下政治爭議，以經濟與民生為主，使該國大多數的國民與企業合作，用實際的得益來促使人民和解。

中國與烏克蘭西部農業地區的貿易正在加快，中國的質佳價廉的工業製品正改善當地人民的生活。去年中國替代俄羅斯成當地最大的貿易夥伴。中國因素帶來的經濟好處，勝於與歐盟的貿易，也遠多於美國的所謂援助（用作購買美國武器在戰場上消耗）。中國因素善於利用，當可作為烏克蘭擺脫美國擺脫戰亂的重大推動力。中國還可利用中歐班列的作用增強烏克蘭作為歐亞貿易的中轉樞紐，以經濟壓抑政治衝突企圖。

中國可在東歐有更大的戰略謀劃，重點協助烏克蘭解除東歐最大不穩的源頭，推動中歐班列經俄羅斯、烏克蘭，連接匈牙利轉運歐洲各地，也可經高加索、黑海到烏克蘭再出匈牙利。這樣的路線可減輕現時對波蘭的依賴，也可把波羅的海國家邊緣化。

現時美國在東歐的主力是波蘭，中國若能從烏克蘭突破，連上匈牙利，便打破美國在東歐的反俄聯盟。而且通過黑海，可連上希臘，或出黑海，連上將會重建的中東，包括接連從中亞、伊朗、伊拉克、敍利亞的傳統絲綢之路的中段。

未雨綢繆，及早作戰略部署，中國才可在中美之爭勝出。