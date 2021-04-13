香港反對派在立法會內的「攬炒」，是從「拉布」開始的。拉布之初，尚算文明。他們翻找一大堆「故紙堆」垃圾料，針對立法會討論的議題或乾脆跑題千里，重複又重複的拖長發言時間，或中途離場，製造流會。如此「拉布」是從外國議會運作學來的，因為是洋貨色，主持立法會的主席是不敢「剪布」，不敢剪掉老太太又臭又長的裹腳布。

不過，這樣的拉布也很辛苦，事先要找資料，對那些不學無術的人具「災難性」，會場狂噴口水，會口乾舌燥，喉嚨沙啞，看來還是「肢體語言」來的簡單痛快，更搶眼，有衝擊力、震撼性，更顯勇猛無畏。於是，他們在立法會上掃枱、掟嘢，狂呼亂叫，衝上主席台，圍攻主席，和保安人員打成一團。

再之後，他們開始有組織、有計劃的奪取立法會各委員會的主席職位，只要搶到了這些職位，哪怕是臨時性職位，就掌握了立法會的主持權，就可以把會議無限拖下去，癱瘓立法會的運作，讓政府的所有法案都泡湯。到了這一步，他們就可以尋機對香江府衙和香港管治發起「攬炒」做好準備，逼政府下台，奪取管治權。

走到這一步，鬧得最有聲勢、破壞性最強的一役，是公民黨議員郭榮鏗臨時當了立法會內務委員會主持，這期間他主持了17次會議均未能選出內委會主席，因為郭榮鏗和反對派議員知道他們選不上主席的，就乾脆上下配合，搗亂破壞，讓會議根本進入不了選舉程序，僅這次折騰，就浪費公帑900多萬元。對這場「攬炒」前哨戰，反對派很得意，很受鼓舞，且以為有「立法會特權法」護身，誰拿他們都沒辦法。

然而，「特權法」保不了他們干犯的犯罪行為，事後反對派多位立法會議員被指觸犯了《立法會（權力及特權）條例》中的「藐視罪」和「干預立法會人員罪」被捕。那個會議主持郭榮鏗，當局也準備以涉嫌公職人員行為失當罪拘捕他，儘管他已溜回加拿大，出來行就要還，沒的跑。