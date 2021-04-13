烏克蘭風雲突變，火藥味愈來愈濃。美國軍隊耀武揚威，在歐洲展開所謂的動態武力運用演習，利用運輸機執行快速空中滲透行動，並實施模擬長程精確火力打擊；與此同時，法、德等歐洲國家則不斷出口術施壓，要求俄羅斯從烏克蘭東部邊境撤軍。換作是其他國家，面對西方如此威逼恐嚇，也許會有所退縮，但俄羅斯並非其他國家，絕不可能屈服於外力，其大軍正枕戈待旦，烏克蘭若敢輕舉妄動，勢必遭滅頂之災，誰也救不了它。

眾所周知，美國一向欺善怕惡，只能欺負阿富汗和伊拉克這些國家，面對俄羅斯則是畏懼三分。過去幾年雙方曾在敍利亞間接交手，結果以美國失敗收場，不得不灰溜溜撤軍。而這次是在烏克蘭，位於俄羅斯家門口，美國更不敢亂來，空中演習也好，滲透行動也罷，都不過是裝腔作勢而已。

俄羅斯的底氣來自於強大的軍力。早前3艘俄軍核潛艇在北冰洋同時破冰而出，場面震撼，保守估計總共攜帶約200枚核彈頭，除了向美國宣示主權，威懾力更是不言而喻。幾乎可以斷言，美國不敢和俄羅斯直接交手，尤其是在烏克蘭，如果基輔當局寄望美國派兵助其抗俄，那就太天真。有俄羅斯官員警告，烏克蘭一旦開戰就意味着滅亡，這絕不是虛言恫嚇，俄羅斯既有這種實力，也有這種狠勁。

說來可悲，烏克蘭本擁有各種優越條件，工農業基礎雄厚，重工業特別發達，曾是蘇聯時代最富裕的加盟共和國。但自2014年爆發顏色革命後，烏克蘭便陷入沒完沒了的內亂內耗，各種矛盾日益尖銳，以致淪為歐洲最貧窮國家。然而，許多烏克蘭人依然執迷不悟，以為西方可拯救他們，一心想加入北約。其實，西方國家從來都是口惠實不至，美國更自私自利，烏克蘭充當反俄打手，甚麼也沒有得到，反而丟失克里米亞，這個教訓還不夠嗎？