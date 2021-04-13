澳門政府「電子消費優惠計劃」推出優化方案，實質8,000元補貼，香港政府「東施效顰」，畫虎不成反類犬，以刺激消費為名，向每名18歲以上的香港人發放5,000元電子消費券，卻惹起批評不絕，被指拖得太久。政府日前終於公布詳情，稱4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，又被批評所選營辦商覆蓋度低，變相「泵水」大財團。而且長者若不懂使用電子支付，便會得物無所用，未能受惠，失去原有意義。

內地在這方面老早走得很遠，幾乎人人使用，在街市買餸都要「掃一掃」付款。筆者年前在廣州的餐廳以人民幣現鈔結帳，侍應生收了面有難色，拿給經理像驗屍般驗那張百元鈔票，深怕是假鈔，感覺好像付現金的都是怪胎。這次經驗令筆者感受香港的脫節。以前刷一刷金卡，是高檔支付，身份象徵，今時今日已經變成落後，早已改成輕拍便行，現在趨勢會是電子支付，不用信用卡或現金，只要有手機便可。部分銀行櫃員機亦設有無卡提款服務，時代日新月異，一不小心，便會追不上社會發展。

電子支付營辦商手續費高，令到大部分小商戶卻步，加上港人未習慣用手機付款，而政府從來沒有致力推行，所以電子支付在港始終未普及，只有約四成食肆安裝電子支付服務，有不少零售商因而未能受惠電子消費券計劃。

政府堅拒再派錢，卻選擇了更複雜的途徑回饋市民，實在令人摸不着頭腦，不知動機為何，若是想學內地或澳門，結果貼錢換來反效果，自暴其短。官員指有關計劃涉款360億元，可以為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。開宗明義，根本上政府着眼點只是想刺激消費，令到經濟數據上比較可觀，並非以便利市民為出發點，所以批評電子消費券不方便，其實是捉錯用神，別要以為這個冇靈魂政府會轉死性。