反企業壟斷已是國際大勢所趨，各國均有對巨無霸企業發起訴訟。例如美國司法部對谷歌的獨大地位提出訴訟，直指谷歌是「佔據壟斷地位的互聯網守門人」，多年來一直採取措施阻止同業染指，也是繼上世紀90年代微軟壟斷案以來，當地最大規模的反壟斷案；又如歐盟宣布對亞馬遜公司展開反壟斷訴訟，亞馬遜同時在德國和法國被指濫用市場壟斷地位，可見互聯網巨頭的爆炸性增長，已讓世界多國政府惴惴不安。

皆因互聯網的應用涉及國家安全，中國領導人便說：沒有網絡安全就沒有國家安全；新加坡訂立《互聯網實務法則》，有權命令互聯網供應商關閉被指危害公共安全的網站；美國網絡審查的相關法案更是林林總總。今次內地重罰互聯網電商巨擘阿里巴巴，除了確保市場公平外，更重要原因是震懾其他科技及互聯網巨頭，必須遵守國家法規，別自恃大到不能倒便連國法也不放在眼內。特別是阿里巴巴集團創辦人馬雲為非一般商人，言論大膽出位，去年底批評「中國金融基本上沒有系統」更激起官媒批評，外界普遍視國家市場監管總局出重手，與馬雲的言論不無關係。

姑勿論如何，藉反壟斷法箝制科技巨頭的做法，中外東西皆如是，深層原因都與國家安全有關。然而有趣的是，筆者看過近日英美及台灣就北京重罰阿里巴巴的評論，論者均認為北京出重手只為維護自己的威權和專制，反觀歐美對巨企提出訴訟則是維護公平正義，這不是雙重標準、傲慢與偏見是甚麼？

西方國家一直戴有色眼鏡看待中國，數十年前覺得中國貧窮落後，他們便以憐憫的眼光「指導」中國，實際上不脫高人一等的心態。到了中國一躍而成世界第二大經濟體，大出他們意料之外，便紅了眼抹黑中國體制，一口咬定所有經濟發展皆以不人道的方式換來。這種心態，其實是自卑變成自大。