近日朋友間碰頭，常見的開場白是：你打了新冠疫苗沒有？會去打嗎？筆者聽到的答案大多是：未打，暫時也沒計劃去打。市民反應冷淡，主要是對疫苗的安全性有疑慮。這是十分專業的問題，不是外行人能輕易琢磨得透的，本文執筆前，恰巧電台訪問了一位政府醫療顧問，今趟我就耐着性子，聽完整段訪談。

專家說，目前供應香港的兩款疫苗分別是科興和復必泰，全球至今接種科興疫苗的人，超過一億三千萬，接種復必泰疫苗的更有兩至三億人，有這麼多試驗者做基礎，已足夠證明，兩款疫苗是相當安全的。科興和復必泰絕對可靠的訊息，這位專家在短短15分鐘的訪問中，重複了3、4次。

我基本上相信專家的意見，很多人說，科興至今仍未取得世界衞生組織的緊急使用通知，所以不可靠，其實未必。俄羅斯研發的疫苗，第3期測試報告老早發表了，有效率達九成以上，副作用甚低，但一樣未獲世界衞生組織認可。

世衞至今只願意接受西方疫苗，英國牛津研發的阿斯利康，如今被認為極可能會導致血栓，但它早前一樣獲世衞批准使用。至於非歐美出品的疫苗，哪怕再安全，卻一直遭受刁難，他們這套審核機制是否完全公平，實在讓人生疑。不過，即便如是，據說世衞預計在本月底也會批准科興的使用申請，所以相信這款國產疫苗是可靠的。專家還說，大家總以為科興的保護率只得五成，其實是因為他們就連極輕微的個案都包括在內，如果按部分西方疫苗的寬鬆標準，科興的保護率應有七、八成。如果市民仍然對科興有疑慮，大可選擇打復必泰，香港勝在庫房充足，復必泰的供應不虞匱乏。奈何疫苗再多，市民還是提不起勁去打，這就只能怪政府的宣傳工夫不得力了。