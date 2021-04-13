呢個政府真係廢！不會從失敗中吸取教訓，亦不承認自己冇料，志大才疏，不肯聽民意、高人獻策，結果衰完一鑊又一鑊！大家如果不善忘，當記得2019年政府派4,000蚊「關愛共享計劃」，結果行政混亂，有市民狠批等到天荒地老都未收到確認是否收到申請表格，又指「未見過派錢都派到天怒人怨」！

如今，庸官以刺激消費為名，將斥資360億元向每名18歲以上港人發放5,000蚊電子消費券，都要拖到7月，惟計劃派發嘅支付平台即使已揭盅，之不過派發時間、是否分5期發放等，仍十畫未見一撇，庸官淨係表示目標係暑假開始接受登記！

一橋之隔嘅澳門，尋日又向永久性居民及非永久性居民派一萬蚊和6,000蚊澳門元啦！人家政府特別提到，不會因2021年公共部門內部運作開支壓縮而減少民生福利支出，並延續原有嘅各項基本惠民措施；更窩心嘅係，澳門政府說「基於新型冠狀病毒疫情對澳門經濟民生所造成嘅影響，決定提前喺4月起依次發放」。呢啲咪叫「政之所興在順民心」囉！

反觀香港，政府無視失業率高企，民生多艱！小恩小惠嘅5,000蚊電子消費券都係咁拖；而林鄭卻已急不及待、早已悶聲發大財，逆市回復原來高薪至約42.33萬元，每月增加約3.27萬元，升幅約8%，高於今年預計嘅1.6%整體通脹率。正當基層深感無助，手停口停，勞福局局長又一味廢噏冇工開係工作分享，死都唔肯設立臨時失業救濟金，庸官殘民自肥，吃相不會覺得難看嗎？

電子消費券搞到愚人節過後仍只聞樓梯響，庸官廢政彰彰明甚，有經濟學家質疑拖得太耐，已錯過救市時機；亦有零售工會批評措施遠水不能救近火，至今連詳細使用方法都未明，籲政府有心幫市民應減少設限！庸官不食人間煙火，高薪廢物，點識察民之苦吖！