早前張建宗發表網誌說，15號國安教育日將由多個紀律部隊舉辦教育活動，提升市民國家安全意識。可是憲制上屬紀律部隊之首的行政長官林鄭月娥，迄今仍未糾正對黑暴的錯誤稱謂，仍繼續停留在「社會事件」的說法，作為特首如此兩面派的論述，怎能為市民帶來正確的國家安全認識和概念？怎能引導市民分清黑白和明辨是非？

2019年由涂謹申帶頭拉布反對政府修訂《逃犯條例》，執行美國駐港澳總領事唐偉康違反國際外交關係準則干涉港事務「柯打」反修例，「民陣」負責統籌和組織反對派，大肆造謠煽惑市民舉行遊行集會，進行激烈反對，並把反修例變成「反送中運動」，這是如假包換的政治顛覆行動。6月12日遊行結束後旋即演變為暴力騷亂，隨即展開長達一年多全港街頭黑色暴動。黑衣人成街、汽油彈遍地、「裝修」商戶、「鳩嗚」各大商場，道路隧道被封、機場被佔、警總被圍、立法會被毀、港鐵機鐵被斷，港大、浸大、城大、中大、理大等成暴動基地、「燒人」、「漆人」、「打人」、「掟人」、「圍人」無處不在、全港中資銀行自行圍封、被標籤為親中的食肆商戶被搗毀破壞搶掠縱火，香港百年基業毀於一旦，成恐怖世界、哭泣城市。市民飽受黑色暴亂嚴重威脅，起底恐嚇遍布網絡媒體，執法的警隊人員及家屬也自身難保。香港法治和秩序蕩然無存。如此水深火熱，直至去年中的《港區國安法》實施才稍為收斂。

面對顏色革命，林鄭行政長官竟在施政報告內為黑暴政治化妝，訛稱「社會事件」，並要動用1,730萬元外判研究，及後她並多次重複這一錯誤說法，三司司長照本宣科。去年《港區國安法》已立，但今年初財政預算案仍重複「社會事件」的錯誤稱謂，最近連教育局楊潤雄局長、蔡若蓮副局長都執此錯誤「統一口徑」，試問高官如此混淆是非、陽奉陰違，意欲何為？