正論：南亞疫源未堵截　逼人打針有何用

虎毒不吃兒，可是港官苛政既猛於虎，更步步向市民壓迫，威逼利誘打疫苗，否則飯碗恐怕不保，對自己人心狠，對外人卻手鬆，不斷有南亞地區輸入個案，不少帶有變種病毒，港府沒有落閘，反而大開中門，任由帶病毒者入境香港，只要走漏一個，100萬人打了疫苗也於事無補。

新冠疫苗接種計劃反應未似預期，僅約60萬人打了針，接種率未足全港人口一成，很大原因是缺乏誘因，加上副作用死亡事故趕客。港府為催谷打針，不擇手段，最新出招稱以3階段放寬食肆措施，但全部與打疫苗掛鈎，目的明顯是迫使員工及食客打齊兩針疫苗。措施出台立即引起反彈，質疑造成勞資矛盾，食肆或會解僱無法接種疫苗的員工，而市民之間亦會造成分化，有否打針的食客被安排在不同區域進食，這和種族隔離政策有甚麼分別？

眾怒難犯，食衞局局長陳肇始昨日明顯態度上「褪軚」，強調並非將措施「一刀切」執行，不希望有僱主因員工不打疫苗而將之解僱，稱會於本周與業界商討所謂「疫苗氣泡」的執行細節，包括不適宜接種新冠疫苗人士，進入相關處所時應如何出示相關證明等。而政府放風有意取消免費派樽檢測的服務，陳稱當局只是提出會考慮，希望市民不要誤會，取消派樽安排絕對不是懲罰市民。

陳局長急忙出來撲火，但市民的怒火燒了逾年，豈是三言兩語可以撲熄？疫情是全世界的事，各地如何應對，大家可以比較，心中有數，一試便知龍與鳳。與香港相鄰地區，廣東及澳門都老早控疫成功，台灣也是抗疫表表者，兩岸四地惟有香港斯人獨憔悴，未蓋棺已可論定港府抗疫不力，疫情遲遲未能平息，多次錯過「清零」良機。

「清零」的定義為連續28天、即橫跨兩個潛伏期無出現本地個案，最接近亦是最令人扼腕發生在去年5至6月，連續多日沒有本地個案，粵港澳健康碼密鑼緊鼓，防疫措施逐漸放寬，卻因為對外來海員及機員豁免檢疫漏洞，導致6月下旬起爆出第3波疫情，粵港澳三地互通立即煞停，內地及澳門及後免檢疫入境相安無事，香港一波未平，一波又起，第4波肆虐近半年，通關更加遙遙無期。

港府高層承認，疫情一日未「清零」，通關無望。打疫苗進度龜速，想今年內達致群體免疫機會極微，所以港府才心急催谷打針，但遠水不能救近火，官員明顯捉錯用神行錯棋。

港府渴求通關心切，不惜單方面調整檢疫條件，准許內地人來港免坐14日疫監，又減低部分地區例如澳紐星人士檢疫日數，雖然單向通關收效成疑，但走出正確第一步，總好過執迷不悟，開放內地人來港總好過任由南亞地區人士入境。其實本土個案多日來都是維持兩三宗，疫情最大敵人，反而是幾乎日日有之輸入個案，主要是來自南亞地區，包括菲律賓、印尼、印度及巴基斯坦等國家。

本港上一次無本地個案為本月4日，當日7宗輸入個案，其中5人從印度抵港，均被驗出帶有N501Y變種病毒株。本港累計出現超過200宗帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。變種病毒株殺傷力大，傳染性高，疫苗保護性成疑，只要有一宗流入社區，便會釀成大爆發，醫療系統崩潰，抗疫前功盡廢。外傭源源不絕輸入，病毒潛伏期可能多過21日，現行檢疫制度難保證百分百篩走帶病毒者。

南亞地區疫情嚴峻，而且檢疫制度難令人有信心，不斷讓染疫者出國，港府似束手待斃。對抗變種病毒，必須果斷，首先是源頭堵截，如要求相關高危地區要妥善檢疫才准上機來港。對高風險地區如菲律賓、印度及巴基斯坦等地應發出旅遊警示，不接受家居隔離，有需要更應該發出「禁飛令」，停止直航來港，必要時停止外傭輸入也無可奈何。

港府漠視各界建議，遲遲不肯截停高危地區人士來港，如像歡迎輸入病毒，根本無心清零，更威逼利誘打針，種種措施都是與民為敵，殺傷力比起變種病毒實在不遑多讓。病毒有盡時，廢官禍港無絕期，市民冒險打幾多針又有何用？