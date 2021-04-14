功夫茶：民望食泥司底驊　檢控龜速損法治

對事物嘅睇法，每個人唔多唔少會有落差，譬如講「落花」，唔同詩人會有唔同感受，有啲會話「春城無處不飛花」，有啲就說「夜來風雨聲 ，花落知多少」，亦有指「零落成泥碾作塵，只有香如故」。之但係，一提起律政司司長鄭若驊，除咗佢嘅招牌式「反白眼」，就係不必調查，都知道佢嘅民望必定係「墊司底」，一味鬼食泥！

依家人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，喺每次民調，其民望評分必定喺3位司長中包尾！尋日公布嘅又豈會例外，鄭若驊又「墊司底」啦，評分僅得22.7分，較上月下跌1.2分，其支持率淨值為負47個百分點，61%嘅受訪者反對佢出任律政司司長。次次民望食泥，如果司底驊面皮唔係厚過鱷魚皮，點會仲霸住毛坑不拉矢喎！

嗱！史家評南宋偏安，社會嘅現象係「民窮、兵弱、財匱、士大夫無恥」！功夫茶評律政司檢控無能則係「智窮、德弱、計匱、避政司無恥」！一個甫上任即醜聞纏身嘅律政司司長，其身不正，雖令不從，德弱固不必多加解說；而席不暇暖，即以「證據不足」放生黑金案「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎，一物失稱，亂之端也，其智窮已經寫在牆上！而非法佔中案，象徵式起訴「9男女」後，又以「證據太多」為由不了了之！檢控甩轆，德不稱位，能不稱官，常犯小學雞錯誤，係「智窮」加「計匱」混合上身，醜出國際，低能到人唔笑狗都吠！至於「避政司無恥」，更是罄竹難書！

司底驊檢控龜速已經係社會共識！前年發生嘅黑暴風波，警方拘捕逾萬名示威者，惟至今只有約1,700宗案件完成檢控；唔少議員直斥進度非常不理想，要求佢考慮增加人手及重新考慮設立專責法庭處理，擔心過分延誤會造成司法不公，失去阻嚇性，更損法治精神！無奈司底驊又如一部損壞咗嘅錄音機，淨係識回帶又回帶廢噏甚麼「每宗案件的搜證時間有快有慢，律政司會全力配合」云云。

有法律學者直斥「避政司司長」鄭若驊一味卸膊，未有做好分內事，促問責下台、退位讓賢！亦有學者指律政司內部立立亂，劣幣驅逐良幣，司底驊執掌律政司以來，有經驗嘅律師跳船嘅跳船，離職嘅離職！甚至有檢控官出版專書「黑暴秘笈」教授暴徒如何逃避刑責，可見律政司本身亂成一窩粥，檢控效率龜爬蟻躝，有乜咁出奇？啊！係嘞，國安重犯黎智英刑恐本報記者單畸士，司底驊一樣歎慢板，拖到「死線」先提上訴，拖足逾半年早前才肯正式入稟，何時開審就仲未有定案！司底驊全不理會何謂「遲來正義非正義」，一於做部壞咗嘅錄音機，繼續卸膊做「高薪廢柴」，示範無恥去到一個境界就無敵也！