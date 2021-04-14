產評：反壟斷大潮背後　中美科技戰較量

阿里巴巴因壟斷而被罰巨款，投資界聞風色變，使逢高減持成為主流。事實上，這些年科企快速膨脹，一場疫情更將其身價捧上天，富可敵國、甚至影響國運，引來監管大棒出手整頓是必然。更何況反壟斷已成國際大勢，相信中美在這個問題上用力會更猛，皆因科技正是爭霸主戰場，美國總動員並聯合盟友之力推動與中國科技脫鈎，中國也得充分掌控資源，精準部署還擊，以免一盤散沙！

美國總統拜登在競選時，已在反壟斷議題上展現積極立場，歐盟早前亦針對美國科企展開訴訟。中國自去年11月叫停螞蟻上市後，就為整頓科技產業掀序幕。近日對阿里開出的罰單只是開始，圍繞金融科技產業嚴查、判罰、徹底整改必然持續。正正由於科企潛在巨額罰單，業務整頓又會因競爭加劇而影響利潤率，估值進入壓縮期已無懸念，投資者無謂遐想。

事實上，過去幾年全球電商在國策支持下快速發展，造就了數以萬億元計的產值，成為股市領頭羊，吸引可觀的資金流入並創造就業機會，推動經濟轉型的成果不容抹煞，可高科技帶來方便及商機，同時也衍生新的風險，尤其科技巨企對經濟的影響力舉足輕重，甚有脫韁失控之虞，已令全球各地政府感到不安。

更重要的是，隨着中美爭霸無回頭，未來科技應用發展極可能趨「半球化」，即一個地球，兩種制式，影響到整個高端製造產業鏈及全球銷售部署，已不再是企業之間的競爭，而是關係到國家根本利益！近日美國白宮召開半導體峰會，廣邀全球「骨幹」出席，獨缺中國，常被譏諷軟弱的拜登更高調明言，不能讓中國掌握產業主導地位，其合縱之謀不言而喻。

對手表面雖強，但骨子裏各懷鬼胎，更似是烏合之眾，中國當下要做的就是充分掌握國家資源，統一口徑精準布局產業，方能謹慎應對。故見近期國資積極收購科企，而大得不能倒的「巨獸」就成為判罰和整改的目標，一則可主動釋除獨大惹來的系統性風險；二則能加強管控應對圍堵，將國家安全置於最高點，盈利不足為道。

展望未來，非單中國，相信美國亦會藉「反壟斷」之名向科企開刀，主要是確保系統安全，免被敵人滲透，亦便利加強產業規劃，如在5G制式、電動車產業標準、電子支付及結算應用等領域，以重整資源應戰。故且別以為反壟斷之風只是做騷或罰錢了事，針對超級平台的炮火聲必陸續有來！