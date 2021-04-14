神州觀察：海膽蒸蛋無海膽　景區劏客爆不完

「我讀書少，你不要騙我」，這是李小龍版《精武門》中的經典台詞，當然誰都知道，這是一種反諷手法。就像海南三亞近日爆出的「海膽蒸蛋」無海膽一事，當地官方調查稱店家不存在劏客行為，無海膽是因當季三亞海膽汁多肉少，只能這般入饌，卻遭一眾網民嗤之以鼻；有人調侃稱，三亞官方都自認海膽品質低了，那就乾脆成全他們，以後別再幫襯。

要說「魚香肉絲」裏面沒魚、「獅子頭」沒獅子、「老婆餅」沒老婆，這都是廣獲認同及經得起推敲之事，的確不屬劏客造假行為，但天底下吃過、見過海膽蒸蛋的人亦不少，豈能盡數忽悠成功？再者，若真海膽品質有問題，又怎可拿來奉客，而且收費還不便宜，當地官方解釋起來居然頭頭是道，理直氣壯，難怪遭質疑是為保住名聲，因為旅遊業是三亞的支柱產業，肯定不想造成負面影響。然而，要想廣攬天下客，首先得在自身品質上動腦筋，以誠信服務吸引人，而非耍弄旁門左道。

據指爆料遊客還投訴了龍蝦被掉包及價格過高等問題，結果悉遭三亞官方否認，以致有傳該遊客一度遭遇威脅，指涉事海鮮店老闆勢力很大，惹不起，惟有提早結束行程離開；之後當事人雖有出面進行澄清，但事件還是鬧得沸沸揚揚，從而驚動海南省當局高度重視，省委副書記、省長馮飛日前稱會深入調查，依法處置，卻不知最終能查出甚麽結果。事實上，作為旅遊熱點之一的海南省，過往屢爆各式劏客醜聞，並一再遭輿論撻伐，包括時任省委書記等高官也都發過狠話，要求加強治理，如今不還是這樣？

這種屢禁不止現象更非三亞獨有，譬如湖南湘西鳳凰古城早前有店家不讓遊客自拍，欲行綑綁消費，有關當局推說是個別行為，其實就在不久前的10•1假期，當地剛爆出天價停車費醜聞，更別說鳳凰古城近年屢屢登上網民羅列的「旅遊陷阱榜」。東北「雪鄉」亦是如此，有旅店爆出天價收費後，當地政府一度矢口否認，誰知不久又有相關亂象出現，或違規重新開張，或坐地起價，或強售套票，乃至威脅、毆打遊客，被貼切地形容為「9個月磨刀，3個月宰羊」。

再如雲南麗江古城景區被指遊客投訴率長期居高不下，經常發生遊客人身財產安全事件，以及存在景區產品品質下降、旅遊設施品質退化等諸多問題，屢屢造成社會嚴重不良影響，多次被當局警告及責令整改，其後仍有惡導遊威脅購物，甚至有女遊客被暴打至毀容，只是官方處理事件態度曖昧，明顯有袒護之嫌。這種操作亦屬普遍存在，原因誰都知道，就是地方保護主義與官商勾結等利益腐敗所致，遊客惟有自己學精明些。