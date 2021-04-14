美國邊境最近又出現10多萬人群集，企圖非法移民美國。他們並不是墨西哥的國民，而是中美洲小國的人民，聞說美國有意放寬移民而來。情況有類於中東、北非難民偷渡往歐盟國家，也同樣地不是毗鄰國家的民眾，而是長途跋涉，遠道而來。差別是中東、北非的更像難民，冒死而來，中美洲往美國的則只是長途行軍形式的遷徙。

美國與歐盟有非法移民已是幾十年的時間，美國的非法移民有說在3,000萬之數，相當於人口的十分之一，大多是墨西哥而來的，因而今次難民聚集墨西哥邊境求進入美國，屬於例外。墨西哥民眾非法走進美國工作、移民是經年累月之事，並不需要這樣大張旗鼓，大事宣揚地要求移民。

同樣地，歐盟國家之有非法移民來自土耳其、北非、中東，也是經年累月之事。東歐加入歐盟，或與歐盟簽署協議，不過是把原有的非法移民變成合法移民或合法勞工。按照比例，非法或轉合法的外來移民或勞工的數目，應該不比美國低。由低調潛入轉而為大數目的集體闖關，與美國的中美洲難民相同，或許另有原因，特別是在歐盟，敍利亞等的政治難民已經存在了超過10年，為甚麼突然之間，可從敍利亞周邊國家的難民營走出來，集體奔赴歐盟呢？北非難民也一樣。而美國的情況或許與歐盟不同，背後干預的因素較小，但應該不會是媒體宣傳之因這樣簡單。

中東、北非等難民始自當地戰亂，而戰亂均源自美國的霸權主義。美國在美洲的插手，主要在委內瑞拉、玻利維亞，即使當地居民可以泛舟北上美國，也還是路途過遠，集結不了多少人。或許正因如此，美國可以肆意在南美搗亂。

本來古巴去美國的難民不少，但是古巴經濟、社會穩定，再出逃者不多。美國海防亦嚴，因而赴美的非法移民來自中美，他們都不算難民了，而是純粹是為經濟原因。

這種經濟偷渡客，事實上在許多地方都存在，香港亦然。解決辦法是將之遣返，而不是當地收容。但也應該出力出資扶助他們所屬國家，使之經濟發展、就業增加而不用冒巨大風險偷渡作非法移民。富國對窮國應有道義幫忙，也可以由此而減少窮國發展不成帶來災難的外溢。至少也要像今次美國打算用錢援助中美洲國家以減偷渡壓力。

歐盟要解決難民問題，也只能從根本入手，協助敍利亞、北非等重建。可是，若美國仍然在製造動亂，歐盟也無法可施。

難民問題，表面上是經濟，實質是政治，與美國今天的霸權主義有關。