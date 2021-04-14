時下香港的變局，正是毛爺爺所說的「不破不立，大破大立，破字當頭，立也就在其中」。當局說這是「微創手術」，是盡量把「破」的影響縮小，「創傷面」和「痛苦」減少；手術後，稍事休息就能下床，恢復正常活動，這基本上達到了，因為手術目標已迅速清除，香港社會平靜如水。

一年多前香港暴亂四起，火光沖天，汽油彈亂飛，打砸搶燒，美、英和反中亂港勢力相勾結，搞得轟轟烈烈、殺氣騰騰、趾高氣昂的局面，都一下子不見了。這應該是有《港區國安法》震懾在先，抓捕了一大批反中亂港勢力壞頭頭和骨幹分子，包括黎智英這樣的巨奸大惡，為「微創手術」的順利實施打好了基礎、創造了條件。

不過，以香港的歷史與現實，以香港在行政、立法、司法、政治、經濟、管理、文化、媒體、教育等「上層建築」領域存在的結構性矛盾，年深日久的積重難返，只有一次性、一方面的「微創手術」，是遠遠不能解決問題的，今後多次和多領域的「微創手術」恐怕不可避免，要下決心去做，才能「破字當頭，立也就在其中」。

如果從「大歷史」來看，香港不論進行傳統普通手術還是「微創手術」，都是遲早要做的。一切改朝換代，一切社會變革，一切涉及國家主權的政權交接，不論是動武的還是弄文的，都要有多方面的制度調整、政治清理、人事變動，都要「雕欄玉砌朱顏改」，以適應新政權、新形勢的需要。

不過，「一國兩制」的實施想做新的嘗試，想在主權收回、政權交替中平穩過渡，在保持香港長期穩定繁榮下，曾經盡量保留「原物」，甚至強化「原物」，然而出了問題，別說「動手術」了，連「打針吃藥」都曾經不做，任由「原物」惡性發展，挑戰新朝、新政權，把「一國兩制」顛覆成或「復辟港英」，或實現「港獨」，或成「美國第51個州」。直到香港已到最危險時刻了，才補課、補手術，可見原本該做的還是要做。