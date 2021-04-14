日本政府正式決定將福島第一核電站逾123萬噸核污水排入大海，這將會造成甚麼後果？很明顯，除了直接影響周邊海域，全世界都會遭殃。一間德國海洋科學研究機構推算，從排放核污水之日起，57天內放射性物質就會擴散至太平洋大半區域，3年後美國和加拿大也會受到核污染影響。可見一污俱污，一損俱損，日本將大量核污水排入大海，任何地區都無法幸免。聯合國人權專家甚至警告，相關做法會增加人類健康風險，屬於侵犯人權。

但奇怪的是，對日本政府這種極端自私的行為，西方政客和媒體竟若無其事，集體失聲。他們平時總是將環保掛在嘴邊，那位到處宣揚環保訊息其實主要是做騷的瑞典少女通貝里，更被西方封為「環保少女」，成為《時代》雜誌風雲人物。如今日本以鄰為壑，公然作出破壞海洋、戕害全人類的行為，他們都躲到哪裏去了？難道因為日本屬於西方陣營，他們就可以容忍？

事實再次證明，西方對任何事情都採取雙重標準，換作是中國將核污水排入大海，他們必定大加撻伐。香港部分傳媒也是如此，平時吹毛求疵，海上漂來一個簡體字膠袋，他們都會小題大做，指摘內地破壞環保，但對日本核污水即將洶湧而來，他們卻視而不見。實際上，香港與日本的距離並不遙遠，日本核污水排入大海，香港首當其衝，注定遭殃。當然，那些哈日媚日的「黃絲」早就病毒上腦，他們將日本侵華形容為「利多於弊」，對日本核災食品愛不釋口，自然也不會抗拒日本核污水。

不管怎麼說，太平洋屬於全世界，而不是日本私家海洋，豈能任其胡來？須知日本只是一個狹小島國，自然災害比其他國家更頻繁，對海洋環境和安全的問題理應比其他國家更重視。如果東京政府不理中、韓等周邊國家反對，一意孤行排放核污水，等於與全世界為敵，最終勢必自食苦果。