每逢假期，離島及郊野公園總是人山人海，一些行山熱點都旺過現時旺角，香港人是這麼熱愛大自然嗎？好像不是，只不過新冠疫情持續超過一年，大家都很想去旅行卻去不到，可是都市壓力太大，身心都需要釋放負能量，去不到日本台灣泰國，近近哋去長洲南丫島甚至較冷門的蒲台島東平洲，有山有水，洗滌身心，聊以慰藉，總好過留在石屎森林內，好像永遠走不出圍牆。

出外旅行現時仍然未是時候，除了怕被傳染新冠病毒之外，最主要就是檢疫隔離問題。來回差不多一個月疫監，可能比真正旅行的時間更長。就算多麼喜歡旅行，都承受不了這麼一段長時間離開工作崗位吧！有甚麼工可以放一個月假呢，老闆早炒了你。

所以，港人呼籲通關之聲一直不絕，可是港府防控疫情不力，每次到了接近清零的階段，總是陰溝裏翻船，外國也要保障自己，當然不能夠冒險讓香港人免檢疫，就算是自己國家也老實不客氣，返內地坐14日疫監，一日都不能少。

港府大動作調整檢疫條件，包括放寬「回港易」計劃，本月底由廣東省擴至內地其他省市，5月中更會推出「來港易」計劃，准許內地人來港免坐14日疫監，又減低部分地區例如澳紐星人士檢疫日數，等於是向各地釋出善意，但人家會領情嗎？港星「旅遊氣泡」達成了協議嗎？內地當局沒有任何正面的表示，內地客來港免疫監，回程在自己的城市也要檢疫14日，根本旅遊人士不會浪費這種時間。受惠於「來港易」只是一些有商務或工作需要的人，會逗留一段時間，以及單程證人士，誰也不敢保證當中有沒有隱形病患潛伏。新措施如冇掩雞籠般放任他們來港，一旦輸入個案，徒再引起中港矛盾。單向通關對促進旅業無大幫助，自招民怨那又何苦呢？