特區政府日前終於進一步公布派發5,000元電子消費券的大概情況。基本上政府準備在今年7月開始向全港18歲以上合資格的永久性居民以及新來港人士派發電子消費券5,000元。政府之前說過，5,000元會分5次派發，每月一次派1,000元，而該1,000元不能儲起到下個月使用。而此安排的細節，則有待政府進一步確認。

無論如何，政府今年暑假會開始進行登記工作，設立中央登記系統，市民用電子方式進行登記，而早前已登記現金（10,000元）發放計劃，則會自動填表，只需當事人核實便可。

政府表示，考慮了一系列的因素，包括支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面、營辦商的經驗和推出所需要的時間，並諮詢金融管理局後，決定由：一、騰訊旗下的WeChat Pay HK，二、支付寶香港（Alipay HK），三、八達通，四、香港電訊的Tap & Go拍住賞為營辦商。而營辦商亦同時宣布，因電子消費券而獲得的額外收益，會回饋商戶和消費者。

不過，這類說話，大家都很熟悉，去年政府推出保就業計劃，就有超級市場收了政府的錢，在旺市之下，也說「多賺的會回饋消費者」，事實又如何？

政府派錢，理論上都應該受到市民歡迎，但過往兩次因為政府安排麻煩、複雜，惹來不少批評，今次也不例外。首先，這支付平台對長者影響至大，現時香港有190多萬60歲以上長者，65歲以上的也有130萬，但他們並不是每人都會使用支付平台。

其次是商戶，筆者相信大公司大商戶多半都有各類的儲值電子支付工具，但是覆蓋面只有3萬至10萬間本地的零售、飲食及服務業商舖，而飲食業界已經指出，只有三至四成食肆設有電子支付工具，換言之，不少中小舖戶未能受惠。

縱使營辦商同意減免中小企的安裝及使用支付工具的相關費用，但行政費用卻要約3%，對中小企特別是街邊檔並無裨益。不少街市濕檔老闆更認為，市民都習慣以現金交易，電子付費對他們來說是添煩添亂。

每人派5,000元電子消費券，政府開支是360億元，另行政費是6.1億元。筆者完全不明白政府為何不利用去年派10,000元時已經設立的「現金發放系統」，政府是否知道6.1億元可以派發予12萬人，每人5,000元？而且去年和今年每次開發不同系統都是這麼貴，又只用一次，是何等的「一碌木」！

香港這個「國際都市」是枉有其名，餐餐都是阿茂整餅！