都說大和民族是個自私民族，半點不假。日本首相菅義偉正式決定將福島第一核電站核污水稀釋後排入大海，有關行動兩年後開始，直至2041至2051年拆卸和清除核反應堆的工作完成為止。他並煞有介事強調，核污水將以海水稀釋至國家標準的1/40，相當於世衞飲用水標準的1/7後才排入大海。

然而不管如何稀釋，核污水含高放射性物質的事實不會改變，「綠色和平」去年便曾發表報告，指核污水一旦入海，隨時造成數千年的傷害，甚至致癌、損害人類DNA。而根據德國亥姆霍茲基爾海洋研究中心的電腦演算，福島核污水從排放之日起，57天內放射性物質就會擴散至太平洋大半區域，3年後美國和加拿大將遭受核污染影響；至於福島核電站工作人員患上肺癌、甲狀腺癌、白血病致死的個案更不在少數。所以說，日本將禍水外引，自私也不足以形容，直情是全球攬炒。

中韓兩國對此表示高度關注，批評日本做法極不負責任，惟日本的西方盟友居然在此一關乎人類及生態命運的大是大非問題上一反常態，不是默不作聲，就是公開支持，美國國務院指日本的做法「似乎符合全球公認的核安全標準」，堪稱埋沒良心。更虛偽的是，向來關注環保議題的歐洲國家及環保組織同樣裝聾扮啞，瑞典環保少女通貝里哪裏去了？「綠色和平」等組織過去雖曾就相關問題進行調查，但至今未對日本的決定表態，又是所為何來？

毫無疑問，日本此舉將對全球帶來災難性的影響，同處太平洋的國家均無可幸免。無奈在中美新冷戰的大背景下，連生態問題都要政治化，美國盲撐日本，擺明就是出於美日同盟的政治立場。試想想，要是排放核污水的是中國，你道美國會支持還是制裁？

在美國帶頭撐腰之下，日本排放核污水已是開弓沒有回頭箭，全世界只能自求多福。