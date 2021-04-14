近日，美國海軍人員在網絡上發放了一張照片，煞是無聊，卻仍然惹來熱議。照片是在一艘美軍驅逐艦上拍攝，見到正、副艦長坐在甲板上，眺望800米以外的中國航空母艦遼寧號。艦長布里格斯還高架起雙腳，不少「黃絲」網民就發揮聯想，說美軍根本不把遼寧號放在眼內。

其實，「黃絲」們未免想多了，要是讓我說嘛，按照中醫理論，人的衰老是由雙腿開始，我們很少見到少年人會翹起二郎腿，但從中年開始，很多人坐下來就不期然會翹起腿，這位美軍驅逐艦艦長的坐姿，只是反映他身體機能正步入衰退，其他就再沒有具意義的資訊可供傳達了。

撇除開玩笑成分，說句正經話，這張照片發布出來確是毫無意義，即使美軍艦長在甲板上好整以暇，完全無懼中國航母，那也跟中國海軍戰鬥力的高低沒有關係，因為美軍壓根兒就不相信遼寧號無端端會發動攻擊。同樣道理，中國艦上的官兵在同一時間，也可以穿着泳褲躺在甲板上曬太陽，因為美艦會猝然來襲的機會近於零，那又何懼之有？

事實上，明眼人都知道，近日中、美兩軍在南海和台海對峙，不過是互相展示肌肉，嚇唬對方，到頭來誰也不想動真格。今日的美國只是撐着一副空架子，內裏卻有苦自己知。過去兩年，山姆大叔面對着北韓、委內瑞拉這類羸弱的對手，尚且不敢輕言動武，何況是對着中國呢？況且，如果真是打起來，中國固然會損失嚴重，美軍卻可能輸得更慘，到時候這艘美軍驅逐艦恐怕要沉入海底，艦長拔腿也走不掉，還哪有餘暇去翹起二郎腿。

據說，美國做過多次沙盤推演，模擬中美在南海和台海接戰，結果每一次都是由解放軍勝出，就算這種結論只有一半是真，也足夠讓美軍囂張不起來。