香港接種新冠疫苗反應唔理想，無能政府為咗催谷預約人數，又亂出招！庸官提出以「疫苗氣泡」作為放寬防疫措施基礎，要求食肆接受苛刻條件才可放寬營業限制。當局將分3階段放寬食肆防疫措施，最終以強迫員工及食客打齊兩針，及強制使用「安心出行」為目標，變相逼食肆炒人，製造失業，無知兼無良！阿哥，政府連公務員都未能「強迫」佢哋打針，又憑乜嘢可叫僱主一定要員工打針？

香港餐務管理協會主席梁振華就指出，業界難以強制要求食客打針，加上員工一旦打針後出現嚴重副作用，保險都未必負責，老細又點負責呀？亦有連鎖飲食集團老闆喺臉書慨嘆，點可以逼人打針呢？佢表示不會強制員工接種疫苗，情願放棄每晚額外多兩小時營業時間，並維持每枱4人嘅做法。香港終究有良心老闆，唔係個個好似呢個廢柴政府，為咗谷針，乜嘢無良手段都夠膽攞出嚟！

講真，長者出外食餐飯，有啲真係冇智能電話，亦唔識用「安心出行」，同時，為咗食餐飯而鼓勵佢哋接種疫苗，畢竟存在一定風險，為人子女斷估亦唔會好似廢官咁戇居，為同老人家食餐飯而要佢哋冒上風險打兩針啩？何況疫苗保護率並非百分百，打咗針都試過中招喇！政府仲話若大家齊齊打咗兩針又用「安心出行」，屆時餐廳便可劃出「clean zone」放寬指定範圍內每枱食客人數，喂，咁餐廳又會唔會劃出特別通道、特別洗手間畀「clean zone」嘅人客用吖？否則共用洗手間，何「clean」之有哉？而不在「clean zone」嘅食客，係唔係即係墮入「dirty zone」？分明玩歧視啫？

其實，香港有幾多食肆大到可以劃出「clean zone」呢？咪玩喇！官到無求除咗膽自大，更變成人頭豬腦！施政豈能如盲人摸象，一味靠估？桃李不言，下自成蹊，好嘢從來不必強迫！